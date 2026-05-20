Tigre recordó al Cabo Segundo Jorge López a 44 años de su fallecimiento en Malvinas

El intendente Julio Zamora acompañó a la comunidad de la Escuela Secundaria N° 19 de Troncos del Talar para honrar la memoria del vecino caído en el conflicto bélico. Participaron familiares, ex combatientes y representantes de las fuerzas.

La comunidad educativa de la Escuela Secundaria N° 19 de Troncos del Talar se reunió este miércoles para rendir un sentido homenaje al Cabo Segundo Jorge Eduardo López, al cumplirse el 44° aniversario de su fallecimiento durante la Guerra de Malvinas. El acto, que buscó fortalecer la memoria colectiva local, contó con la presencia del intendente Julio Zamora y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora.

La ceremonia subrayó el vínculo profundo entre el establecimiento escolar, que lleva el nombre del héroe local, y su historia de vida. Jorge Eduardo López, nacido el 26 de junio de 1962, fue vecino de esta localidad tigrense e integró las filas de la Prefectura Naval Argentina antes de partir hacia el archipiélago del Atlántico Sur, donde finalmente perdió la vida en el marco del conflicto bélico de 1982.

El encuentro comenzó con la interpretación musical de Socorro Díaz, cantante y ex combatiente, para luego dar paso a la entrada de la bandera nacional y la entonación del Himno Nacional Argentino. Seguidamente, los presentes guardaron un minuto de silencio en conmemoración de todos los caídos en la gesta de 1982.

“Quiero agradecer a toda la comunidad educativa por el emotivo homenaje. Más allá de la partida física del Cabo, él está siempre con nosotros, dándonos un mensaje de valentía y hermandad que hace a la historia viva de la comunidad. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”, expresó el intendente Zamora durante su alocución.

Por su parte, Gisela Zamora destacó la importancia de estas acciones para sostener la presencia del conflicto en la agenda social: “Fue un encuentro muy importante para seguir generando compromiso con nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas. En este evento, también homenajeamos a todos los caídos en la gesta y ratificamos nuestro trabajo con la memoria”.

Hacia el final de la jornada, la directora de la institución, Pamela Villagra, junto a alumnas del establecimiento, compartieron palabras sobre el legado del Cabo. En esa línea, la concejala Cecilia Ferreira señaló: “Esta escuela lleva su nombre y esa es una manera de construir una memoria colectiva para no olvidar”.

El acto concluyó con la participación de integrantes de la Unión de ex Combatientes del distrito, representantes de las Fuerzas Armadas y miembros de la Prefectura Naval Argentina, quienes acompañaron la ratificación del reclamo de soberanía nacional.