San Martín: Moreira y Katopodis impulsan una ley de emergencia PyME frente al cierre de empresas

El intendente de San Martín y el ministro provincial encabezaron un encuentro multisectorial para denunciar el impacto de las políticas nacionales en el sector. Presentaron un plan que incluye una ordenanza municipal y un proyecto de ley para proteger la industria.

Ante un escenario crítico para el sector productivo, el intendente de San Martín, Fernando Moreira, y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, encabezaron un encuentro multisectorial en el Parque Yrigoyen. El objetivo central de la jornada fue presentar un plan de acción para contener el cierre de empresas y el desplome del empleo, que incluye la promoción de una Ley Nacional y una ordenanza municipal de emergencia PyME.

La convocatoria reunió a representantes de trabajadores, sindicatos, empresarios, académicos de la UNSAM y personal del INTI. Durante el acto, se formalizó un documento conjunto en defensa del tejido productivo local y nacional, calificando la situación actual como una etapa de profunda recesión.

“El gobierno de Milei está realizando un ‘industricidio’. No creen en la industria, no creen en el desarrollo y están generando un círculo vicioso, porque sabemos que cuando se afecta a las PyMEs y al empleo, repercute en el comercio, en la salud y en la cuestión social”, afirmó Moreira durante el encuentro. El jefe comunal precisó que el sector enfrenta una combinación de caída del consumo interno, suba de tarifas, tasas elevadas y una apertura de importaciones que desplaza a la producción local.

Según los datos difundidos durante la jornada, desde diciembre de 2023 se han cerrado 25.000 PyMEs en todo el país, lo que representa un promedio de 31 empresas por día. Este fenómeno se traduce en la pérdida de más de 205.000 empleos registrados. En la provincia de Buenos Aires, el impacto es aún más severo: se registraron 5.374 cierres y una caída de 73.370 puestos laborales, siendo San Martín uno de los distritos más afectados por su perfil como capital nacional de la pequeña y mediana empresa industrial.

Por su parte, Katopodis cuestionó los nuevos marcos regulatorios como el RIGI, señalando que concentran los beneficios en sectores extractivos y grandes corporaciones en detrimento de la industria nacional. “Estamos aquí junto a todos los sectores para frenar la destrucción del país, del tejido productivo, de la universidad y de lo que necesitamos para pensar en una Argentina para todos. Son 25.000 PyMEs fundidas por Milei”, sostuvo el ministro.

El plan presentado busca implementar políticas activas que reactiven el crédito productivo y protejan el mercado interno. “Debemos estar juntos defendiendo lo que creemos que es central para el desarrollo. No es solo la parte que nos toca, es un modelo de país lo que está en juego”, concluyó Moreira.

Tras el acto se vivieron momentos de tensión con la Policía de la Ciudad