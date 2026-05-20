Talar: inauguraron el nuevo Centro Cultural Compromiso con talleres gratuitos para vecinos

El espacio, impulsado por la ONG fundada por Malena Galmarini, ofrece una amplia grilla de talleres artísticos y formativos. La inauguración contó con la presencia de referentes locales y autoridades del sector.

La localidad de El Talar cuenta desde esta semana con un nuevo punto de encuentro para la formación y la recreación. La ONG Compromiso con Tigre, espacio fundado por Malena Galmarini, inauguró el "Centro Cultural Compromiso", una sede destinada a brindar propuestas educativas y artísticas de acceso gratuito para los vecinos del distrito.

La apertura oficial tuvo lugar este lunes 18 de mayo, jornada en la que se realizaron actividades de puertas abiertas para que la comunidad pudiera recorrer las instalaciones y conocer el cronograma de talleres que comenzarán a desarrollarse regularmente durante las próximas semanas.

El nuevo espacio, ubicado en la intersección de Calle Suiza 1119 y el acceso a la ex Ruta 197, busca descentralizar la oferta cultural. Según informaron desde la organización, el objetivo central es facilitar el aprendizaje y el desarrollo de nuevas habilidades para personas de todas las edades, desde niños hasta adultos.

La grilla de actividades confirmada incluye disciplinas como yoga suave y dinámico, clases de tango, danzas folclóricas, urbanas y clásicas. Además, el centro cuenta con talleres de guitarra, teatro musical, literatura, orfebrería con porcelana fría y encuentros creativos específicos para adolescentes.

Del acto de inauguración participaron los concejales Sebastián Rovira, Mercedes García, Luis Samyn Duco, Mariela Lomes y Juan Manuel Reboredo. También estuvieron presentes la presidenta de la organización, Mayra Mariani, y diversos consejeros escolares vinculados al espacio político-social que conduce Galmarini.