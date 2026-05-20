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Deportes / San Fernando

San Fernando organiza una nueva “Noche de Box”: habrá exhibiciones y combates amateur

Boxeop en San Fernando
El Municipio organiza un evento deportivo con 40 exhibiciones de alumnos municipales y 10 combates amateur fiscalizados por la Federación Argentina de Boxeo. La entrada es abierta a toda la familia.

El deporte de los guantes tendrá una jornada destacada en San Fernando. Este viernes 22 de mayo, el Municipio llevará adelante una nueva “Noche de Box” en las instalaciones del Polideportivo N°1, ubicado en la intersección de las calles Arnoldi y Pasteur. El evento, de carácter libre y gratuito, se desarrollará entre las 17:00 y las 23:00.


La velada promete ser un encuentro de gran escala, integrando el trabajo formativo que se realiza en el distrito. La agenda incluye un total de 40 enfrentamientos de exhibición protagonizados por alumnos de la Escuela Municipal de Boxeo y los clubes barriales nucleados en la Asociación de Boxeo San Fernando (ABSF).



Como cierre de la actividad, se llevarán a cabo 10 combates de nivel amateur que estarán fiscalizados por la Federación Argentina de Boxeo (FAB). Esta propuesta busca no solo fomentar la disciplina, sino también consolidar su tradición dentro de la identidad social y recreativa de la ciudad.


Desde la organización municipal destacaron la importancia de promover espacios que combinen la formación deportiva con un ambiente familiar. Durante la jornada, todos los participantes, tanto los alumnos de las exhibiciones como los competidores, recibirán diplomas en reconocimiento a su compromiso y trayectoria en el deporte.

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