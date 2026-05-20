San Fernando celebra el 25 de Mayo con una gran fiesta patria y show de “Campedrinos"

El Municipio invita a la comunidad a celebrar el Día de la Patria en la Plaza del Bicentenario. La jornada incluirá un acto cívico, danzas tradicionales, música en vivo y el cierre estelar del reconocido dúo folclórico.

El Municipio de San Fernando prepara una gran jornada de celebración por el Día de la Patria. El próximo lunes 25 de mayo, la Plaza del Bicentenario (Ruta 202 y French) será el escenario de un festejo que promete integrar tradición, danza y música popular con entrada libre y gratuita para todos los vecinos.

La actividad comenzará a las 11:00 con un acto cívico formal y la apertura de un patio criollo, que contará con puestos de comidas típicas y artesanías. Durante la mañana, el ambiente festivo incluirá la representación de un Gran Pericón Nacional, a cargo de los elencos y talleres culturales del municipio, junto a la presentación de diversos grupos locales como “A La Par”, “La Cuatrera” y “Armando Silva”, entre otros.

A partir de las 14:00, la programación en el escenario mayor se intensificará con una grilla de artistas que incluye espectáculos de malambo y agrupaciones de danzas como “Danzarte” y la “Compañía Gaucha Argentina”. El broche de oro de la jornada será a las 18:00, con el show estelar de “Campedrinos”.

El dúo folclórico, integrado por Sergio Prada y Agustín Fantili, llega a San Fernando tras un exitoso recorrido por los escenarios más importantes del país. Su último material discográfico, titulado “Bipolar”, recibió una nominación como Mejor Álbum Folklórico en los recientes Premios Gardel 2026, reafirmando el presente destacado de los artistas.

Desde el Municipio invitan a toda la comunidad a participar de este encuentro que busca poner en valor las raíces culturales y compartir una fecha tan significativa en un entorno familiar y comunitario.