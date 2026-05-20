El Concejo Deliberante de San Isidro aprobó la caducidad del permiso de la línea 707

El Concejo Deliberante de San Isidro aprobó por unanimidad la medida impulsada por el Departamento Ejecutivo. La decisión habilita la reorganización del sistema de recorridos y la articulación con la Provincia.

El Concejo Deliberante de San Isidro aprobó por unanimidad la caducidad del permiso de explotación de la línea 707, en una decisión impulsada por el Departamento Ejecutivo que busca destrabar un conflicto vinculado al sistema de transporte urbano del distrito.

La medida fue adoptada durante la sexta sesión ordinaria de 2026 y habilita al Municipio a avanzar con distintas acciones administrativas y técnicas orientadas a reorganizar el servicio y garantizar la continuidad de la conectividad en el territorio.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad y faculta al Departamento Ejecutivo a implementar de manera inmediata todas las medidas necesarias vinculadas a la prestación del servicio de transporte, incluyendo aspectos legales, técnicos y administrativos.

Entre las atribuciones contempladas se incluye la posibilidad de celebrar acuerdos con el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, así como la reorganización de recorridos y la implementación de medidas excepcionales para restablecer la conexión del transporte dentro del distrito.

Durante el debate, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Jorge Álvarez, sostuvo: “Necesitábamos que esté encaminado el acuerdo para asegurarnos los nuevos recorridos y que se preserven los puestos de trabajo, pensando siempre primero en nuestros vecinos.”

En la misma línea, agregó: “Sin la garantía del acuerdo no íbamos a dar la caducidad.”