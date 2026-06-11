El Hospital Cardiovascular de Tigre realizó su primer bypass coronario doble

La intervención se realizó en el Hospital Cardiovascular “Dr. Genaro Serantes” a un paciente de 48 años de El Talar que no contaba con obra social. Más de 20 profesionales participaron de la cirugía, que se desarrolló con éxito.

El sistema de salud pública de Tigre realizó por primera vez un bypass coronario doble en el Hospital Cardiovascular “Dr. Genaro Serantes”, una intervención de alta complejidad que permitió operar a un vecino de El Talar sin necesidad de derivarlo a otro centro médico.

El paciente, de 48 años y sin cobertura de obra social, llegó al hospital tras presentar un cuadro de dolor en el pecho. Luego de los estudios realizados por los profesionales, se detectó una cardiopatía que requería una cirugía a corazón abierto.

La intervención fue programada y llevada adelante por un equipo integrado por más de 20 profesionales. Tras la operación, el hombre quedó internado en la Unidad Coronaria (UCO), donde continúa con una evolución favorable y en etapa de recuperación.

El director del hospital, Hernán Lopatka, destacó la importancia del procedimiento para el sistema sanitario local. “Es un hecho histórico para el sistema de salud local, lo operamos sin derivaciones. Se trata de una operación de mucha complejidad técnica. Esto demuestra la capacidad de respuesta del Municipio para tratar enfermedades cardiovasculares, eso es un orgullo para nosotros y nos pone muy contentos”, expresó.

Desde su inauguración, el Hospital Cardiovascular “Dr. Genaro Serantes” realizó más de 35.000 consultas y atendió a 250 pacientes coronarios en estado crítico, según datos difundidos por el Municipio.

Por su parte, Irma Cardoso, madre del paciente intervenido, señaló: “Estoy profundamente agradecida al Municipio, el intendente y los profesionales por la excelente atención y contención que recibimos. Mi hijo se recupera muy bien, sin dolor luego de la operación”.

La cirugía representa un nuevo avance para el hospital municipal en materia de atención cardiovascular y marca la incorporación de procedimientos de mayor complejidad dentro del sistema de salud pública local.