Una encuesta midió el potencial electoral de Milei, Bullrich y Macri

El último estudio de la consultora analizó el piso y el techo de los tres referentes del sector. Si bien el diputado libertario tiene el voto duro más alto, la senadora se posiciona al frente en el potencial total. Los tres dirigentes presentan un rechazo cercano al 60%.

Un nuevo estudio de opinión pública nacional analizó el piso y el techo de los principales dirigentes del espectro de la centroderecha. El relevamiento estadístico evaluó el escenario actual a través del indicador de potencial electoral, reflejando una paridad en el sector con apoyos consolidados que superan el 30% y niveles de rechazo generalizados que rondan el 60%.

El sondeo fue realizado por la consultora Zuban Córdoba entre el 25 de abril y el 1 de mayo, sobre una muestra de 2.000 encuestados en todo el territorio nacional. El trabajo técnico segmentó las respuestas entre las opciones de voto firme, voto probable y el rechazo explícito hacia cada figura.

En el indicador de intención de voto seguro, el presidente Javier Milei se posiciona al frente con un 18,7%. Con este porcentaje, el referente libertario supera a la senadora Patricia Bullrich, quien alcanza un 14,3%, y al exmandatario Mauricio Macri, que se ubica en el tercer lugar con un 9,9%.

Sin embargo, la dinámica del potencial electoral se modifica al integrar la categoría de voto probable a las preferencias de los consultados. Al consolidar ambos segmentos para establecer el techo de cada dirigente, Patricia Bullrich pasa a liderar la medición con un 32% total, producto de la combinación de su 14,3% de respaldo firme y un 17,7% de adhesión probable.

En este mismo escenario consolidado, Javier Milei desciende al segundo lugar con un 31,4% de potencial total, compuesto por su 18,7% de voto seguro y un 12,7% de voto probable. Por su parte, Mauricio Macri establece su techo electoral en un 30%, estructurado a partir del 9,9% de apoyo inicial y un 20,1% de acompañamiento probable.

El informe de la consultora destaca que, en contraposición al núcleo de apoyo, los tres dirigentes registran indicadores negativos elevados bajo la premisa “nunca lo votaría”. En esta variable de rechazo, Javier Milei presenta el porcentaje más alto con un 57,2%, seguido de cerca por Mauricio Macri con un 56,8% y Patricia Bullrich con un 56,4%.