Jorge Macri apuntó contra Nación y Provincia en la apertura legislativa

En la apertura de las 29ª sesiones ordinarias, el jefe de Gobierno porteño puso el foco en la situación de calle, exigió cambios en la Ley Nacional de Salud Mental, defendió su política de orden público y detalló obras, baja de impuestos y reformas estructurales para 2026.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, inauguró las 29ª sesiones ordinarias de la Legislatura porteña con un mensaje centrado en el orden, la seguridad y la decisión de impedir que la gente viva en la calle. En ese marco, reclamó consenso político para que las personas en situación de calle no puedan rechazar asistencia estatal y pidió al Congreso Nacional reformar la Ley Nacional de Salud Mental.

“Vivir en la calle no es algo positivo, no es humano”, sostuvo ante los legisladores, y afirmó que la Ciudad cuenta con una red de 50 Centros de Inclusión Social destinados al acompañamiento y la reinserción.

“La Ciudad del caos, del desorden y del vale todo se terminó. La inmensa mayoría de los porteños sigue eligiendo más libertad y más orden”, expresó. Y agregó: “Voy a luchar sin descanso contra los enemigos de un estilo de vida… No queremos vivir como en lo peor del conurbano. No queremos ser rehenes de nadie”.

Pedido para que no puedan rechazar la ayuda

Macri indicó que actualmente hay 1.800 personas que no aceptan asistencia, en su mayoría con problemas de salud mental y adicciones.

“Necesitamos que no puedan rechazar la ayuda. No se trata de perseguirlos como si fueran criminales ni de llevarlos detenidos. Lo que queremos es rescatarlos. Y necesitamos una herramienta para salvarlos a ellos y cuidar también al resto de la sociedad”, sostuvo.

Mencionó los casos de Mariano Barbieri, María Vilma, la turista brasileña asesinada en avenida Corrientes, y Manuel Schwarzkopf, quien murió dentro de un contenedor. “Háblenme de humanidad en vivir en la calle, yo no la veo”, afirmó.

También reclamó modificar la Ley Nacional de Salud Mental y reformar la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones, a la que calificó como “una comisión totalmente ideologizada”.

Además, apuntó contra la Provincia: “7 de cada 10 personas que están en la calle vienen del Conurbano. Por eso le pedimos al gobernador Axel Kicillof que se haga cargo”.

Datos de asistencia y resultados sociales

El jefe de Gobierno aseguró que la Ciudad trabaja para que más de 16 mil personas no duerman en la calle cada día.

En 2025 se abrieron 12 nuevos Centros de Inclusión Social. Actualmente:



384 chicos alojados en paradores familiares comenzaron las clases.



840 adultos finalizan estudios primarios y secundarios.



153 personas reciben tratamiento por adicciones.



Se desarrollan además Casas de abordaje integral en salud mental junto a Bloomberg Philanthropies: ya funcionan cuatro y se proyectan 15 más con capacidad para 800 personas.

Orden público: piquetes, manteros y trapitos

Macri destacó el fin de los piquetes y la liberación del espacio público. Señaló que se realizaron 13 megaoperativos contra manteros, liberando 68 kilómetros.

Pidió aprobar la Ley Antitrapitos: “Que quede claro: no piden ayuda; extorsionan y amenazan, y eso es un delito”.

También impulsó la Ley de Vandalismo (“Rompe Paga”) para que la destrucción de bienes públicos tenga consecuencias penales.

Seguridad: “Bajamos todos los delitos”

“Bajamos todos los delitos en la Ciudad”, afirmó.



4 mil policías más en la calle



17 mil cámaras (82% del territorio monitoreado)



620 armas de baja letalidad



50 destacamentos de control de accesos



Baja de impuestos y coparticipación

“Este gobierno baja impuestos y mantiene los servicios”, aseguró.



150 mil trabajadores no profesionales dejaron de pagar Ingresos Brutos.



Devolución de $30 mil millones a 22 mil contribuyentes.



89 mil jubilados y personas con discapacidad dejaron de pagar ABL.



Hoteles, bares y restaurantes no pagarán ABL durante seis meses.



También reclamó el pago de la coparticipación adeudada por Nación.

Educación e innovación

Presentó avances del Plan Estratégico Buenos Aires Aprende.



Escuela Estación Buenos Aires, bilingüe y tecnológica.



16 horas semanales de inglés desde primer grado.



Programación y robótica en primaria.



Más de 7 mil docentes acreditados en Google Gemini.



Centro TUMO en Barracas y nuevas sedes en Chacarita y Núñez.



Salud pública

Informó 500 obras hospitalarias y más de 30 millones de prestaciones anuales.

Se realizaron más de 62 mil cirugías y se incorporó tecnología como el acelerador lineal del Marie Curie.

Se fortaleció el SAME con nuevas bases, SAME nocturno y SAME psiquiátrico.

Infraestructura y movilidad

Anunció la licitación de la Línea F de Subte, el TramBus eléctrico y la transformación de Dellepiane en autopista parque.

Destacó además la flota de buses eléctricos y la instalación de puntos de carga.

Cultura, entretenimiento y desarrollo

Más de 15 millones de personas participaron en 781 eventos masivos en 2025.

Se avanza en el Polo Olímpico, el regreso del MotoGP en 2027 y la candidatura para Fórmula 1. En 2026 Buenos Aires será sede del Major de Counter Strike.

Higiene urbana

Se incorporaron 498 cámaras con IA en camiones recolectores y 7.450 contenedores antivandálicos.

Se lanzó el programa Limpieza Plus con 64 móviles y monitoreo en tiempo real del barrido.

Cierre del discurso

“En esta Ciudad hacemos cumplir la ley para que los vecinos puedan vivir con orden y en libertad… vamos a seguir trabajando todos los días para que Buenos Aires siga siendo la ciudad más linda del mundo”, concluyó.