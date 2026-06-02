“Pareja Imperfecta” llega al Teatro Martinelli en Victoria con una comedia sobre redes, dinero y vínculos

La comedia “Pareja Imperfecta”, protagonizada por Fernanda Vives y Sebastián Cobelli, se presentará en el Teatro Martinelli de Victoria con una propuesta que aborda situaciones cotidianas de las relaciones de pareja.

El Teatro Martinelli de Victoria, en el partido de San Fernando, será escenario de la obra “Pareja Imperfecta”, una comedia protagonizada por Fernanda Vives y Sebastián Cobelli que aborda conflictos cotidianos de las relaciones de pareja en clave humorística.

Teatro Martinelli incorporará esta función dentro de su programación de junio, con una propuesta que se apoya en situaciones reconocibles para el público y dinámicas actuales vinculadas a la vida en pareja.

Una comedia basada en conflictos cotidianos

La obra se apoya en situaciones vinculadas al manejo del dinero, los celos, la educación de los hijos, el sexo y las tareas domésticas, temas que atraviesan la vida diaria de muchas parejas.

A partir de ese punto, la puesta propone una mirada humorística sobre cómo estos conflictos se amplifican en la era de las redes sociales, donde la exposición y la comparación constante influyen en las relaciones personales.

Humor, identificación y redes sociales

“Pareja Imperfecta” construye su relato desde el humor y la identificación directa con el público, con escenas que buscan reflejar dinámicas reconocibles en la vida contemporánea.

El espectáculo avanza entre situaciones cotidianas y momentos de exageración cómica, con un cierre que introduce un giro inesperado dentro de la historia.

Función en el Teatro Martinelli de Victoria

La presentación forma parte de la programación cultural del Teatro Martinelli, que durante junio y julio ofrece una agenda con teatro, cine, murga y espectáculos folklóricos en Victoria.

Desde la institución remarcan que la programación incluye funciones con entradas populares y actividades gratuitas con reserva previa.

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La obra “Pareja Imperfecta” integra la cartelera general del espacio cultural.

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