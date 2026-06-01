“Vive en Narnia”: Bianco volvió a cruzar a Milei y habló de caída del consumo y salarios

El ministro bonaerense Carlos Bianco cuestionó al presidente Javier Milei por su lectura sobre el consumo y la economía. Además, advirtió sobre la caída de salarios reales y el poder adquisitivo.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, afirmó este lunes que el presidente Javier Milei “vive en Narnia” y cuestionó su interpretación sobre la situación económica del país, especialmente en relación al consumo y los indicadores de actividad.

El funcionario sostuvo que Milei se informa a través de publicaciones en redes sociales elaboradas por su entorno y definió ese esquema como “los tuits de Yrigoyen”.

“Parece que su fuente de información principal para ver cómo está la Argentina son los tuits de Yrigoyen que le escriben los amigos”, afirmó Bianco al referirse a un posteo del Presidente en la red social X.

La expresión utilizada por el ministro remite a la idea de un supuesto “diario” o registro de información atribuido históricamente al entorno del expresidente Hipólito Yrigoyen, que en la interpretación política contemporánea se usa para describir construcciones narrativas elaboradas por círculos cercanos a un dirigente para influir en su percepción de la realidad.

El intercambio se originó a partir de una publicación del asesor presidencial Santiago Oría, quien difundió imágenes de calles del centro porteño con alta circulación de personas y actividad comercial. En ese mensaje sostuvo: “Otro finde con todo al taco. Calles llenas, estadios llenos, recitales llenos, teatros llenos, restaurantes explotados. Mientras los econochantas y periodistas mienten. NOLSALP. La gente lo sabe. VLLC”, junto al título: “El consumo reprimido más loco del mundo”.

Posteriormente, Milei reposteó ese contenido y agregó su propia interpretación: “El consumo deprimido más loco de la historia de la humanidad. Y eso que el video es a fin de mes”.

Bianco criticó esa lectura y afirmó que el Presidente construye su diagnóstico económico a partir de ese tipo de contenidos.

“Se refiere a la situación de la Argentina a partir de tuits que hacen sus amigos para que él se quede contento y tranquilo”, sostuvo el ministro, quien volvió a utilizar la expresión “los tuits de Yrigoyen” para describir ese esquema de información.

En su conferencia de prensa semanal, el funcionario indicó que realizó un relevamiento de indicadores económicos recientes y señaló: “Hice un clipping con las principales noticias referidas a los ingresos y al consumo, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Argentina en general, solo de los últimos 15 días”.

También cuestionó el uso de datos oficiales por parte del Gobierno nacional y planteó: “Quizás Milei tampoco lee los propios informes del INDEC, como no le gusta el Estado tal vez no mira lo que dice un organismo del Estado”.

En ese marco, afirmó: “Lo que está estallado no son las salas de cine y los restaurantes sino el país pero en el mal sentido”.

Salarios y datos económicos

Bianco expuso además una serie de indicadores vinculados al poder adquisitivo. Señaló que “los salarios registrados cayeron por séptimo mes consecutivo en términos reales según información oficial del INDEC”.

Agregó que “los sueldos formales subieron 3% en marzo, por debajo de la inflación del 3,4%” y advirtió que “acumulan siete meses consecutivos de pérdida del poder adquisitivo”.

Según el ministro, “desde noviembre de 2023 el sector privado registrado acumula una caída real del 5% y el sector formal en su conjunto del 9,2%”.

En relación al empleo, citó un informe de la UBA y afirmó que “nueve de cada 10 puestos de trabajo creados en los últimos dos años son precarios y de baja calificación”.

Finalmente, sostuvo: “Estos son los puestos de trabajo que se crearon, pero después tenemos los que desaparecieron, que son 500.000”.