Nardini compartió experiencias de gestión con estudiantes del CIAS durante una recorrida por Malvinas Argentinas

Una delegación de jóvenes en formación política recorrió el distrito junto al intendente Leo Nardini y conoció iniciativas vinculadas a salud, obra pública y desarrollo urbano impulsadas por el Municipio.

Leo Nardini recibió por segunda vez en el año a una delegación de estudiantes del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), quienes visitaron distintos puntos de Malvinas Argentinas para conocer experiencias de gestión vinculadas a salud, infraestructura, desarrollo urbano y planificación pública.

La actividad reunió a una veintena de jóvenes provenientes de distintos puntos del país que participan de programas de formación en políticas públicas, desarrollo económico y social, construcción de consensos y liderazgo político.

Durante la jornada, los visitantes recorrieron algunos de los proyectos que el Municipio considera estratégicos para el desarrollo local y mantuvieron un intercambio con el jefe comunal sobre gestión, toma de decisiones y continuidad de políticas públicas.

Recorrido por el sistema de salud

Uno de los primeros destinos fue el Polo de Salud, donde los estudiantes conocieron el modelo de atención sanitaria implementado en el distrito y los servicios que presta el sistema municipal.

Posteriormente visitaron las obras del Hospital Universitario de Malvinas Argentinas (HUMA), actualmente en una etapa avanzada de construcción.

Durante la recorrida, Nardini destacó la continuidad de las políticas sanitarias desarrolladas en el municipio y recordó los desafíos que enfrentó la gestión al inicio de su mandato.

“Con el cambio de gobierno, todos pensaban que íbamos a achicar, a provincializar o a cerrar. Lejos de eso, para nosotros es una política de Estado y ya lo decía en ese entonces: había que darle continuidad, mantenerlo y tratar de fortalecerlo, amplificarlo entendiendo que es uno de los pilares fundamentales de una sociedad”, afirmó.

Infraestructura y obra pública

La delegación también visitó la Planta Hormigonera Municipal, donde pudo observar su funcionamiento y conocer el esquema utilizado por el Municipio para sostener trabajos de pavimentación.

Según se informó durante la recorrida, la creación de esta empresa pública permitió mantener la ejecución de obras con un ahorro superior al 40% en costos, en un contexto marcado por dificultades económicas y restricciones de financiamiento.

El proyecto Distrito Malvinas

Otro de los puntos incluidos en la visita fue Distrito Malvinas, una iniciativa impulsada por el Municipio junto al sector privado que busca promover nuevas oportunidades de desarrollo urbano, económico y productivo.

Allí los estudiantes conocieron detalles de la propuesta y su proyección dentro del crecimiento planificado del distrito.

Intercambio sobre políticas públicas

La actividad concluyó con un encuentro entre los jóvenes y las autoridades municipales, donde se abordaron temas vinculados a la gestión pública, la planificación a largo plazo y la construcción de consensos.

Los participantes del programa del CIAS son graduados universitarios y profesionales en formación provenientes de diferentes espacios políticos y sociales del país. La institución promueve ámbitos de capacitación enfocados en el diálogo político y el análisis de políticas públicas.

Durante el cierre de la jornada, Nardini resaltó la importancia de generar espacios de intercambio con las nuevas generaciones y expresó:

“Necesitamos una mirada nacional distinta. Más allá de lo partidario, que haya una persona, del partido del que sea, que entienda que si no tienes ayuda del Estado nacional es muy difícil llegar a todos con los servicios públicos”.

La visita formó parte de las actividades que el CIAS desarrolla con referentes políticos e institucionales para acercar a los estudiantes experiencias de gestión en distintos puntos del país.