San Isidro registró un aumento del 17% en las castraciones de perros y gatos durante 2026

El municipio informó que las castraciones de perros y gatos aumentaron un 17% respecto de 2025, mientras que las vacunaciones antirrábicas crecieron un 15%. El servicio se presta de manera gratuita en puestos fijos y móviles distribuidos en el distrito.

Las castraciones de perros y gatos en San Isidro registraron un incremento del 17% en lo que va de 2026 respecto del mismo período del año pasado, según datos difundidos por el servicio municipal de Zoonosis. Además, las vacunaciones antirrábicas crecieron un 15%, impulsadas por una mayor demanda de los vecinos y el fortalecimiento de los operativos que se desarrollan en distintos puntos del distrito.

Desde el Municipio señalaron que el aumento de las prestaciones está vinculado a la ampliación del alcance del servicio y a la disponibilidad de puestos fijos y móviles que acercan la atención a los barrios, facilitando el acceso gratuito para los propietarios de mascotas.

La importancia de la castración

La castración es considerada una de las principales herramientas para promover el cuidado responsable de perros y gatos. Además de prevenir distintas enfermedades, permite evitar la reproducción no planificada y contribuye a reducir el abandono y la sobrepoblación animal.

Desde el área de Zoonosis destacaron también que estas acciones tienen impacto en la salud pública y favorecen una mejor convivencia dentro de la comunidad.

Vacunación antirrábica

La vacunación antirrábica forma parte de los servicios que ofrece el municipio y es considerada la medida más efectiva para prevenir la rabia, una enfermedad viral que puede afectar tanto a animales como a personas.

El crecimiento de las vacunaciones durante este año acompañó el incremento registrado en las castraciones, consolidando una mayor utilización de los servicios preventivos destinados a las mascotas.

Cómo acceder al servicio

La atención es gratuita y requiere turno previo. Los vecinos pueden solicitarlo a través del sistema habilitado por el Municipio.

Los puestos fijos funcionan en:



Sede Central de Zoonosis , ubicada en Tres de Febrero 536.

, ubicada en Tres de Febrero 536.

Hospital de Boulogne, en Av. Avelino Rolón 1200.



Además, el distrito dispone de puestos móviles que recorren distintos barrios para ampliar la cobertura del servicio.

Los días, horarios, ubicación de los operativos móviles y requisitos para asistir con las mascotas pueden consultarse en el sitio web oficial del Municipio.