edición 8127 - visitas hoy 12881

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Economía

ANSES: cronograma de pagos de junio 2026 para jubilados y beneficiarios

ANSES: cronograma de pagos de junio 2026 para jubilados y beneficiarios
El organismo previsional publicó las fechas correspondientes a junio para jubilaciones, pensiones, AUH y el resto de las prestaciones sociales. Meta (156 caracteres): ANSES confirmó el cronograma de pagos de junio 2026. Consultá por terminación de DNI las fechas de cobro para jubilados, pensionados, AUH y Asignaciones.

ANSES dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a junio de 2026. El organismo, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, informó las fechas precisas para jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y demás prestaciones del sistema previsional.


La consulta del calendario resulta fundamental para los beneficiarios que buscan planificar su economía familiar. A continuación, se detallan las fechas asignadas según el cronograma oficial, organizadas por grupo de pago y terminación de documento.



Jubilaciones y pensiones


Para quienes perciben haberes que no superan el monto mínimo, el pago se distribuye de la siguiente manera:



  • DNI terminados en 0: 8 de junio

  • DNI terminados en 1: 9 de junio

  • DNI terminados en 2: 10 de junio

  • DNI terminados en 3: 11 de junio

  • DNI terminados en 4: 12 de junio

  • DNI terminados en 5: 16 de junio

  • DNI terminados en 6: 17 de junio

  • DNI terminados en 7: 18 de junio

  • DNI terminados en 8: 19 de junio

  • DNI terminados en 9: 22 de junio


En el caso de las jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, el cronograma es:



  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio


Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares


El calendario para estos titulares sigue este orden:



  • DNI terminados en 0: 8 de junio

  • DNI terminados en 1: 9 de junio

  • DNI terminados en 2: 10 de junio

  • DNI terminados en 3: 11 de junio

  • DNI terminados en 4: 12 de junio

  • DNI terminados en 5: 16 de junio

  • DNI terminados en 6: 17 de junio

  • DNI terminados en 7: 18 de junio

  • DNI terminados en 8: 19 de junio

  • DNI terminados en 9: 22 de junio


Asignación por Embarazo y otras prestaciones


Para la Asignación por Embarazo, el cronograma se organiza así:



  • DNI terminados en 0: 10 de junio

  • DNI terminados en 1: 11 de junio

  • DNI terminados en 2: 12 de junio

  • DNI terminados en 3: 16 de junio

  • DNI terminados en 4: 17 de junio

  • DNI terminados en 5: 18 de junio

  • DNI terminados en 6: 19 de junio

  • DNI terminados en 7: 22 de junio

  • DNI terminados en 8: 23 de junio

  • DNI terminados en 9: 24 de junio


Por su parte, la Asignación por Prenatal se abona:



  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de junio

  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de junio

  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de junio

  • DNI terminados en 6 y 7: 16 de junio

  • DNI terminados en 8 y 9: 17 de junio


Sobre la Prestación por Desempleo:



  • DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio

  • DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio

  • DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio

  • DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio

  • DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio


Las Pensiones No Contributivas se pagarán según el siguiente esquema:



  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio

  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio

  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio

  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio

  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio


Finalmente, la Asignación por Maternidad, las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas cuentan con una ventana de cobro general que abarca desde el 8 de junio al 8 de julio.

Últimas Noticias

Lanzaron “Tigre Educa Secundario”, un programa de becas y acompañamiento comunitario para estudiantes
Lanzaron “Tigre Educa Secundario”, un programa de becas y acompañamiento comunitario para estudiantes
CAME rechazó las propuestas del FMI y exige una reforma integral del sistema tributario subnacional
CAME rechazó las propuestas del FMI y exige una reforma integral del sistema tributario subnacional
Educación inicial en Tigre: entregaron nuevos kits de material lúdico en un jardín de Villa La Ñata
Educación inicial en Tigre: entregaron nuevos kits de material lúdico en un jardín de Villa La Ñata
Tigre lanzó el Club Emprendedor para fortalecer la comercialización de proyectos locales
Tigre lanzó el Club Emprendedor para fortalecer la comercialización de proyectos locales
Tigre celebró el 10° aniversario del CAFyS Juan Urionagüena en Los Tábanos
Tigre celebró el 10° aniversario del CAFyS Juan Urionagüena en Los Tábanos
Industriales PyMEs alertan por el cierre de 25.000 empresas y la pérdida de 364.000 empleos
Industriales PyMEs alertan por el cierre de 25.000 empresas y la pérdida de 364.000 empleos