ANSES: cronograma de pagos de junio 2026 para jubilados y beneficiarios

El organismo previsional publicó las fechas correspondientes a junio para jubilaciones, pensiones, AUH y el resto de las prestaciones sociales. Meta (156 caracteres): ANSES confirmó el cronograma de pagos de junio 2026. Consultá por terminación de DNI las fechas de cobro para jubilados, pensionados, AUH y Asignaciones.

ANSES dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a junio de 2026. El organismo, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, informó las fechas precisas para jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y demás prestaciones del sistema previsional.

La consulta del calendario resulta fundamental para los beneficiarios que buscan planificar su economía familiar. A continuación, se detallan las fechas asignadas según el cronograma oficial, organizadas por grupo de pago y terminación de documento.

Jubilaciones y pensiones

Para quienes perciben haberes que no superan el monto mínimo, el pago se distribuye de la siguiente manera:



DNI terminados en 0: 8 de junio



DNI terminados en 1: 9 de junio



DNI terminados en 2: 10 de junio



DNI terminados en 3: 11 de junio



DNI terminados en 4: 12 de junio



DNI terminados en 5: 16 de junio



DNI terminados en 6: 17 de junio



DNI terminados en 7: 18 de junio



DNI terminados en 8: 19 de junio



DNI terminados en 9: 22 de junio



En el caso de las jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, el cronograma es:



DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio



DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio



DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio



DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio



DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio



Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares

El calendario para estos titulares sigue este orden:



DNI terminados en 0: 8 de junio



DNI terminados en 1: 9 de junio



DNI terminados en 2: 10 de junio



DNI terminados en 3: 11 de junio



DNI terminados en 4: 12 de junio



DNI terminados en 5: 16 de junio



DNI terminados en 6: 17 de junio



DNI terminados en 7: 18 de junio



DNI terminados en 8: 19 de junio



DNI terminados en 9: 22 de junio



Asignación por Embarazo y otras prestaciones

Para la Asignación por Embarazo, el cronograma se organiza así:



DNI terminados en 0: 10 de junio



DNI terminados en 1: 11 de junio



DNI terminados en 2: 12 de junio



DNI terminados en 3: 16 de junio



DNI terminados en 4: 17 de junio



DNI terminados en 5: 18 de junio



DNI terminados en 6: 19 de junio



DNI terminados en 7: 22 de junio



DNI terminados en 8: 23 de junio



DNI terminados en 9: 24 de junio



Por su parte, la Asignación por Prenatal se abona:



DNI terminados en 0 y 1: 10 de junio



DNI terminados en 2 y 3: 11 de junio



DNI terminados en 4 y 5: 12 de junio



DNI terminados en 6 y 7: 16 de junio



DNI terminados en 8 y 9: 17 de junio



Sobre la Prestación por Desempleo:



DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio



DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio



DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio



DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio



DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio



Las Pensiones No Contributivas se pagarán según el siguiente esquema:



DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio



DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio



DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio



DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio



DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio



Finalmente, la Asignación por Maternidad, las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas cuentan con una ventana de cobro general que abarca desde el 8 de junio al 8 de julio.