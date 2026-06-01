Qué es la regla de los 10 segundos de la FIFA que ya influyó en un partido antes del Mundial 2026

La denominada “regla de los 10 segundos” fue aplicada por primera vez en un amistoso entre Japón e Islandia. La sanción dejó temporalmente a un equipo con un jugador menos y la jugada terminó en gol.

La regla de los 10 segundos de la FIFA, una de las novedades reglamentarias que se utilizarán durante el Mundial 2026, fue aplicada por primera vez en un partido internacional y tuvo un impacto directo en el resultado. La situación ocurrió durante el amistoso en el que Japón derrotó 1-0 a Islandia en el Estadio Nacional de Tokio.

La nueva disposición busca reducir las demoras durante las sustituciones y sanciona a los futbolistas que excedan el tiempo permitido para abandonar el campo de juego cuando son reemplazados.

El episodio se produjo a los 86 minutos del encuentro, cuando el marcador seguía igualado sin goles. En ese momento, el entrenador islandés Arnar Gunnlaugsson dispuso dos modificaciones simultáneas.

Uno de los cambios se realizó con normalidad: el defensor Gretarsson dejó el terreno de juego y permitió el ingreso de Hermannsson. Sin embargo, la segunda sustitución generó el primer antecedente de aplicación de la nueva normativa.

El futbolista Hlynsson demoró más de lo permitido en abandonar el campo y el árbitro polaco Damian Kos intervino de inmediato siguiendo el protocolo establecido por la FIFA.

Cómo funciona la regla de los 10 segundos

La normativa establece que un jugador sustituido debe abandonar el terreno de juego dentro de los 10 segundos estipulados por el reglamento.

Si excede ese plazo, el árbitro puede mostrarle una tarjeta amarilla y, además, impedir temporalmente el ingreso del reemplazante.

Como consecuencia, el equipo infractor debe jugar con un futbolista menos durante un minuto cronometrado antes de que el suplente pueda ingresar.

Eso fue exactamente lo que ocurrió con Islandia.

La demora de Hlynsson provocó que el sustituto designado, Thorvaldsson, no pudiera entrar de inmediato, dejando al conjunto europeo en inferioridad numérica durante la reanudación del juego.

Un gol que cambió el partido

La sanción tuvo un efecto inmediato.

Aprovechando el espacio generado por la ventaja numérica temporal, Japón logró romper el empate y encontró el gol del triunfo a través del delantero Koki Ogawa.

La conquista terminó siendo la única del encuentro y selló el 1-0 para el seleccionado asiático.

Más allá del resultado, el episodio se convirtió en el primer caso documentado de aplicación de la nueva regla que la FIFA implementó con el objetivo de combatir las pérdidas deliberadas de tiempo durante las sustituciones.

De cara al Mundial 2026, entrenadores y futbolistas deberán adaptarse a este mecanismo disciplinario, ya que una demora de apenas unos segundos puede dejar temporalmente a un equipo con un jugador menos en un momento decisivo del partido.