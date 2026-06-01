Lanzaron “Tigre Educa Secundario”, un programa de becas y acompañamiento comunitario para estudiantes

Más de 200 jóvenes recibirán apoyo económico, tutorías y participarán de actividades vinculadas al compromiso social y el conocimiento de su comunidad.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, junto a la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, participaron de la presentación del programa de becas “Tigre Educa Secundario” en el Centro Universitario Tigre (CUT). La iniciativa, destinada a estudiantes de escuelas secundarias del distrito, tiene como objetivo acompañar sus trayectorias educativas, fortalecer la permanencia en el sistema escolar y generar un trabajo articulado con las familias y las instituciones.

La actividad reunió a cerca de 400 personas, entre estudiantes becarios, familiares, equipos directivos y docentes. Durante la jornada, los jóvenes participaron de actividades lúdico-pedagógicas coordinadas por tutores, donde trabajaron sobre la construcción de su identidad como becarios y el compromiso asumido con el programa mediante producciones individuales y grupales. En simultáneo, las familias y docentes formaron parte de un espacio de intercambio y reflexión sobre el fortalecimiento de los vínculos, la convivencia y el acompañamiento educativo. Asimismo, recibieron información sobre el funcionamiento de la beca y completaron cartas compromiso vinculadas al seguimiento de las trayectorias escolares.

El alcance del programa

Sobre los alcances de la iniciativa, el intendente Julio Zamora sostuvo: “Son más de 200 alumnos que van a contar con el acompañamiento de tutores y también con una contraprestación a la comunidad a través de distintas acciones. La propuesta busca que puedan conocer más su barrio, su ciudad y también las asimetrías que todavía existen en nuestro Municipio, entendiendo que representan desafíos y horizontes por alcanzar como comunidad”.

El jefe comunal agregó: “Este acompañamiento a los jóvenes pretende ser un apoyo económico pero también una oportunidad para conocer la realidad que vivimos en Tigre mediante visitas a instituciones, el compromiso social y, sobre todo, el trabajo de los tutores para que los estudiantes puedan culminar sus estudios de la mejor manera”.

Por su parte, la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, expresó: “Es un programa que tiene como objetivo replicar la experiencia de Tigre Educa de nivel terciario y universitario, que ha permitido que muchos jóvenes puedan alcanzar y sostener sus estudios. En este caso, la propuesta está orientada a acompañar a estudiantes que transitan la escuela secundaria en su trayectoria educativa. Sabemos que muchos estudiantes enfrentan dificultades económicas, sociales y familiares que, en ocasiones, los desaniman o les hacen sentir que terminar la escuela es algo inalcanzable. Este programa viene a acompañarlos para brindarles herramientas y contención”.

La subsecretaria de Educación, Adriana Valdez, afirmó: “Se trata de una propuesta inédita. Es la primera vez que se logra algo así y fue el resultado de un trabajo muy pensado. Creo que no hay otro Municipio que sostenga una política educativa de estas características, con este nivel de compromiso y acompañamiento hacia los jóvenes”.

En tanto, Julian, estudiante y vecino de General Pacheco, compartió su experiencia: “Me siento increíble recibiendo esta beca. Me encantó muchísimo la propuesta. Estoy muy contento de poder formar parte. Además, me parece muy importante que se generen estos espacios porque ayudan a los estudiantes a seguir adelante y a sentirse acompañados. Creo que es fundamental contar con un tutor que pueda escuchar, orientar y apoyar durante la trayectoria educativa, ya que en la secundaria pueden pasar muchas cosas”.

Como cierre del encuentro, se realizó una puesta en común de las producciones elaboradas por estudiantes, familias y docentes, reflejando el compromiso colectivo asumido. Además, los jóvenes recibieron kits de útiles escolares y realizaron los trámites correspondientes para acceder al beneficio. Con este programa, el Municipio amplía el alcance de “Tigre Educa” —que ya acompaña a estudiantes de nivel superior— incorporando una propuesta específica para jóvenes que cursan el nivel secundario.