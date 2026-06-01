Nuevas tarifas de transporte en el AMBA: cuánto cuestan colectivos, trenes, subtes y peajes desde junio

Junio comenzó con nuevos incrementos en colectivos, trenes, subtes y peajes del AMBA. Los ajustes responden a los mecanismos de actualización tarifaria vinculados a la inflación y elevan nuevamente el costo de movilidad para millones de usuarios.

Las nuevas tarifas de transporte en el AMBA comenzaron a regir con el inicio de junio y alcanzan a colectivos, trenes, subtes y peajes. Los incrementos responden a los esquemas de actualización automática vinculados a la inflación y vuelven a impactar en el presupuesto de los usuarios que utilizan diariamente estos servicios.

Entre los cambios más relevantes se encuentra el aumento del boleto mínimo de colectivo en la provincia de Buenos Aires, que superó los $1.000, mientras que también se actualizaron las tarifas de las líneas porteñas, los trenes metropolitanos, la red de subtes y los peajes de la Ciudad de Buenos Aires.

Colectivos de la provincia de Buenos Aires

Las líneas provinciales y municipales que operan en el Gran Buenos Aires aumentaron 4,6% desde este lunes.

Con el nuevo cuadro tarifario, el boleto mínimo para recorridos de entre 0 y 3 kilómetros pasó a costar $1.015,61 con tarjeta SUBE registrada.



0 a 3 km: $1.015,61



3 a 6 km: $1.142,55



6 a 12 km: $1.269,50



12 a 27 km: $1.523,40



Más de 27 km: $1.791,02



Quienes paguen sin SUBE registrada deberán abonar $2.031,21 por el boleto mínimo.

Para los beneficiarios de la tarifa social, que mantiene un descuento del 55%, el tramo mínimo asciende a $457,02.

Cuánto cuesta viajar en las líneas de CABA

Las 31 líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires también aplicaron una suba del 4,6%.

El boleto mínimo de hasta 3 kilómetros pasó de $753,74 a $788,41.



Hasta 3 km: $788,41



De 3 a 6 km: $876,05



De 6 a 12 km: $943,53



De 12 a 27 km: $1.011,07



Todos los valores corresponden a usuarios con SUBE registrada.

Subtes y Premetro

Desde junio, el viaje en subte pasó de $1.490 a $1.558,54 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada.

También continúan vigentes los descuentos para pasajeros frecuentes que superen los 20, 30 o 40 viajes mensuales.

Trenes

Las tarifas ferroviarias registraron un aumento del 12,9%.

El boleto mínimo de tren se ubicó en $350 para usuarios con SUBE registrada.

Quienes no tengan la tarjeta nominalizada deberán pagar $700 por el mismo recorrido.

Peajes en la Ciudad de Buenos Aires

Los peajes porteños también aumentaron 4,6% durante junio.

En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los vehículos de hasta dos ejes y hasta 2,10 metros de altura deberán abonar:



Horario normal: $4.518,33



Hora pico: $6.403,21



En el caso de las motocicletas, los valores quedaron establecidos en:



Horario normal: $1.882,44



Hora pico: $3.012,29



Para los vehículos pesados de hasta dos ejes:



Horario normal: $7.153,79



Hora pico: $10.542,41



Un gasto que sigue ganando peso en los hogares

Además de los nuevos aumentos, un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet señaló que el gasto en transporte dentro del AMBA acumuló una suba del 75% durante el último año.

Según el relevamiento, desde diciembre de 2023 el costo del transporte registró un incremento acumulado de 1.276%, convirtiéndose en el componente de mayor peso dentro de la canasta de servicios públicos.

De acuerdo con el estudio, el transporte representa actualmente el 48% del gasto total de esa canasta para los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires.