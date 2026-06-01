Tigre realizó un homenaje al histórico piloto y preparador Eduardo “Cacho” Matías

Con una exhibición de vehículos históricos y charlas técnicas, el Municipio de Tigre conmemoró la figura de “Cacho” Matías. El encuentro reunió a colegas, familiares y referentes del deporte.

Los jardines del Museo de Arte Tigre (MAT) fueron el escenario central de un reconocimiento a Eduardo “Cacho” Matías, una de las figuras más destacadas del automovilismo nacional que mantuvo un estrecho vínculo con el distrito. La jornada, impulsada por el Municipio de Tigre al cumplirse diez años del fallecimiento del piloto y preparador, reunió a una audiencia compuesta por familiares, amigos, vecinos y fanáticos del deporte.

El homenaje comenzó con un despliegue de vehículos históricos que transportaron a los presentes a la época dorada de la disciplina. Entre los ejemplares exhibidos se destacaron cupecitas que compitieron junto a Matías, complementadas por automóviles restaurados que representaron el desarrollo automotriz de las décadas del 60 y 70.

Este repaso histórico dio paso a un espacio de intercambio coordinado por Ova Sierra, quien moderó una charla enfocada en la trayectoria de “Cacho” Matías. Participaron del panel Fabián Matías, hijo del homenajeado; el periodista especializado Carlos Alberto Legnani; Oscar Valdez y Franco Gava. A lo largo de la conversación, los presentes compartieron historias, anécdotas y detalles sobre el impacto de Matías en el Turismo Carretera.

Durante el evento, Fabián Matías tomó la palabra para reflexionar sobre el significado del tributo: “Es una emoción muy grande, porque mi viejo empezó a correr en 1966 junto a los grandes del automovilismo. Esta es la cupecita de Oscar Alfredo Gálvez, la última con la que ganó una carrera, en 1961. Nosotros la conservamos desde aquella época y hoy está en Tigre".

Y agregó "El Municipio quiso rendirle este homenaje a papá al cumplirse diez años de su fallecimiento. Ver a toda la gente que vino es impresionante; demuestra cómo lo siguieron y acompañaron durante toda su vida en el automovilismo”.

Tras las palabras de su hijo, la jornada culminó con un acto central realizado junto a sus seres queridos, consolidando el reconocimiento oficial a su legado dentro del automovilismo y ratificando su arraigo en la comunidad local.