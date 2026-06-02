Teatro Martinelli de Victoria presenta su programación de junio y julio con teatro, cine y danza

El Teatro Martinelli de Victoria presentó su programación para junio y julio con obras teatrales, cine, murga, folklore y danza. La agenda incluye funciones con entradas populares y actividades gratuitas con reserva previa.

El Teatro Martinelli de Victoria, en el partido de San Fernando, presentó su programación cultural para junio y julio con una agenda que incluye teatro, cine argentino, murga, espectáculos folklóricos y danza, con propuestas accesibles para el público general.

Teatro Martinelli confirmó una grilla que combina funciones pagas a precios populares con actividades gratuitas mediante reserva previa, consolidando su oferta cultural en el distrito.

La programación incluye títulos teatrales como “Pic Nic”, que se presentará el sábado 13 de junio a las 20 horas bajo la dirección de Alejandra Gargiulo, y “Pareja Imperfecta”, programada para el domingo 21 de junio a las 19 horas, con Fernanda Vives y Sebastián Cobelli.

También se destaca “El Ardor”, dirigida por Ricardo Holcer, prevista para el sábado 27 de junio a las 20, y “Carga”, con Evangelina Ferreira, que subirá a escena el sábado 4 de julio a las 20.

En paralelo, la cartelera incluye cine con la proyección de “La Película del Rey” de Carlos Sorín, el domingo 14 de junio a las 19 horas, además de propuestas musicales y de danza.

El sábado 20 de junio a las 19.30 se presentará la murga “Arrebatados”, con entrada gratuita mediante reserva online. El domingo 28 de junio a las 19 será el turno de “Los Alvarez en familia”, espectáculo folklórico que recorre la música popular argentina.

La programación se completa con el cierre del ciclo el domingo 5 de julio a las 19, cuando se presentará una selección de piezas folklóricas a cargo de La Popular Compañía de Danzas, en una propuesta que combina música en vivo, danza y repertorio tradicional.

Las entradas pueden adquirirse a través del sitio oficial www.teatromartinelli.com



Mientras que la boletería física funciona en Lavalle 3021, Victoria, con horarios de lunes a viernes de 12 a 20, sábados de 15 a 20 y domingos de 16 a 19.