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Tigre

Continúan las capacitaciones en Tigre sobre la Ley Micaela con foco en la atención a la comunidad

El Municipio de Tigre avanza con nuevas capacitaciones sobre la Ley Micaela para trabajadores municipales
El Municipio de Tigre llevó adelante una nueva jornada de capacitación sobre la Ley Micaela en el Centro Universitario Tigre. La iniciativa busca fortalecer la atención comunitaria con perspectiva de género y derechos.

 


El Municipio de Tigre llevó adelante una nueva jornada de capacitación sobre la Ley Micaela dirigida a trabajadores y trabajadoras municipales, con el objetivo de fortalecer la atención a la comunidad desde una perspectiva de género y derechos.


Municipio de Tigre desarrolló la actividad en el Centro Universitario Tigre (CUT), en el marco de un programa de formación destinado a mejorar las prácticas institucionales en el ámbito público.


 


Formación para fortalecer la atención comunitaria


Durante la jornada, los participantes recibieron herramientas orientadas a la prevención de la violencia de género y al fortalecimiento de políticas de sensibilización dentro del ámbito laboral.


También se abordaron situaciones habituales que pueden presentarse en la atención al público, con el objetivo de mejorar la respuesta institucional frente a distintos escenarios.


Perspectiva de género en la gestión pública


Las capacitaciones se enmarcan en una política de formación continua que busca incorporar la perspectiva de género y derechos en el trabajo cotidiano del personal municipal.


Desde el Municipio destacaron que estas instancias apuntan a consolidar equipos preparados para la atención directa a la comunidad, con herramientas específicas para el abordaje de situaciones vinculadas a violencias.


Continuidad del programa de formación


Este tipo de jornadas forma parte de un esquema de capacitaciones que se realiza de manera sostenida en el distrito, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas locales.

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