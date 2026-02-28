edición 8038 - visitas hoy 10557

Policiales / Tigre

Conductora alcoholizada chocó contra una estación de servicio en General Pacheco

El siniestro ocurrió en la intersección de Ruta 9 y Antártida Argentina. La conductora no sufrió heridas, pero el test de alcoholemia confirmó que manejaba bajo los efectos del alcohol.

Una conductora alcoholizada chocó contra una estación de servicio en General Pacheco durante la madrugada, luego de perder el control de su vehículo mientras circulaba por Ruta 9. El impacto se produjo contra un surtidor ubicado en la intersección con Antártida Argentina.


El siniestro fue detectado por un móvil del Centro de Operaciones Tigre (COT) que patrullaba la zona, lo que permitió activar de inmediato el protocolo de emergencia municipal.



Según se informó, las cámaras de la central de monitoreo registraron el momento en el que la vecina realizó una maniobra brusca y terminó impactando contra el surtidor de la estación de servicio.


Tras la alerta, se desplegó un operativo que incluyó la presencia de bomberos voluntarios, personal de Defensa Civil, agentes de Tránsito y médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET).


La conductora no requirió asistencia médica y se encuentra fuera de peligro. No obstante, al realizarle el control de alcoholemia, el test arrojó resultado positivo, confirmando que manejaba bajo los efectos del alcohol.


Todo el procedimiento quedó documentado por las cámaras municipales.

