Pablo de la Torre sobre la salud en San Isidro: “Encontramos una infraestructura vieja y un sistema que necesitaba gestión”

El secretario de Salud del Municipio de San Isidro explicó cómo encontró el sistema al asumir, las inversiones realizadas en infraestructura, aparatología e innovación, y analizó indicadores clave como la mortalidad infantil, la natalidad y la demanda creciente en los hospitales municipales.

De la Torre, aseguró que al asumir encontró “una infraestructura realmente vieja” y un sistema con años de falta de inversión. “Cuando Ramón Lanús me convocó en febrero, hace un año ya, me pidió gestión”, afirmó.

Según explicó en una entrevista cn Daniel Burone Risso, uno de los primeros diagnósticos fue el estado edilicio y operativo de los hospitales municipales. “Había ascensores entre el Materno y el Central —son 11 en total— que hacía por lo menos cuatro o cinco años venían con problemas de mantenimiento. Estamos arreglándolos uno a uno y vamos a terminar antes de fin de año”, detalló.

Remarcó que no se trata de una cuestión menor. “Si derivás un paciente en terapia intensiva y el ascensor no funciona, o lo mismo con una embarazada o un paciente complejo, es algo muy delicado para el hospital”, sostuvo.

Infraestructura y renovación tecnológica

De la Torre también describió un fuerte atraso en equipamiento médico. “Había aparatología que hacía más de 15 años que no se renovaba”, indicó.

Para dimensionar el impacto, utilizó una comparación cotidiana: “Uno cambia el teléfono cada dos, tres o cuatro años porque aparece tecnología nueva para ser más eficiente. En salud pasa lo mismo: no es solo para que el médico opere mejor, sino para resolver situaciones más rápidas y mejor”.

En ese marco, precisó: “En 2025 compramos más de 200 aparatos que tienen que ver con el funcionamiento del sistema de salud en general”.

La innovación incluyó además la digitalización. “En el Materno todavía había historias clínicas en papel. Si querías ver un paciente, tenías que ir al archivo en el subsuelo, buscar la carpeta y llevársela al médico. Hoy hacés dos clics y tenés la historia clínica”, explicó.

Para ello, detalló que se realizaron “1.800 metros de tendido de fibra óptica” y se incorporaron “más de 250 computadoras”.

La red de salud y el volumen de atención

El secretario describió la magnitud del sistema municipal. “San Isidro tiene el Hospital Central, el de Boulogne y el Materno Infantil, nueve centros de salud, un hospital odontológico y el Nido de atención temprana en Rolón”, enumeró.

Sobre la demanda diaria, aportó cifras concretas: “En la guardia del Materno se atienden en promedio 200 chicos por día; en invierno pueden llegar a 400. En el Central más de 300 y en Boulogne alrededor de 100. Se dan más de 1.500 turnos por día y se operan más de 20 personas diariamente”.

Y agregó: “Hoy tenemos todos los quirófanos funcionando y adecuados para que las personas de San Isidro, incluso con máxima complejidad, se puedan operar”.

Respecto de la población alcanzada, señaló: “San Isidro tiene cerca de 300 mil habitantes y entre 160 y 170 mil personas utilizan el sistema público, o sea, más de la mitad”.

Prioridad para los vecinos de San Isidro

Consultado sobre la atención a pacientes de otros distritos, explicó: “La salud es una competencia provincial y la respuesta hoy es poco y nada. Por eso surgen hospitales municipales”.

Y agregó: “El vecino de San Isidro es el que tiene que tener prioridad. El sistema tiene prestigio y muchos vecinos de otros partidos quieren atenderse acá, pero siempre priorizamos al vecino”.

Mortalidad infantil y caída de la natalidad

En relación a los indicadores sanitarios, afirmó que la mortalidad infantil en el distrito “está en menos de un dígito”, al igual que la mortalidad materna en 2024.

Sin embargo, advirtió sobre la tendencia nacional: “En el país aumentó la mortalidad materna e infantil en 2024 y la natalidad cayó un 47% en los últimos diez años. Eso nos tiene que preocupar”.

Sobre la baja de nacimientos, sostuvo que es un fenómeno “multicausal”, pero consideró que “hace más de 15 años se vienen haciendo políticas públicas que van en contra de la natalidad”.

“Se reparten anticonceptivos, hay políticas vinculadas al aborto. Todo eso ha favorecido que haya menos nacimientos”, expresó.

Enfermedades de transmisión sexual y políticas públicas

En cuanto al aumento de enfermedades de transmisión sexual, afirmó que responde a “políticas públicas permisivas” y a una “falta de toma de conciencia”.

“Si los anticonceptivos eran tan buenos y la educación sexual integral era tan buena, ¿por qué se llega al aborto? Porque lo previo falló”, sostuvo.

También cuestionó la legislación vigente: “El aborto no soluciona nada. Invisibiliza problemas como abusos, consumo o salud mental. Tenemos que acompañar a las personas en situación de vulnerabilidad”.

Y concluyó: “Hay que generar políticas públicas con mirada de familia. Países como Hungría y Polonia están aplicando medidas para favorecer la natalidad y acompañar a las familias. Eso es hacia donde hay que apuntar”.