Plan Costero de San Isidro: el Municipio administrará 50 hectáreas de costa y avanzará con nuevas obras públicas

El Municipio asumirá la tenencia y administración de 15 parcelas costeras para profundizar el Plan Costero de San Isidro, regularizar ocupaciones y reinvertir el canon en obras y espacios públicos sobre el río.

El Municipio de San Isidro asumirá la tenencia y administración de casi 50 hectáreas de costa tras un acuerdo firmado con la Provincia de Buenos Aires. La medida permitirá profundizar el Plan Costero de San Isidro, regularizar ocupaciones precarias y reinvertir el canon de ocupación en obras y espacios públicos sobre el río.

El anuncio fue realizado este miércoles en un acto encabezado por el intendente Ramón Lanús y el gobernador Axel Kicillof, en la intersección de Roque Sáenz Peña y el Río. El convenio delega en el Municipio la gestión de 15 parcelas costeras que abarcan unos 500 mil metros cuadrados.

El nuevo acuerdo reglamenta el ordenamiento de ocupaciones precarias en 50 hectáreas que dan al río, desde Paraná hasta Del Barco Centenera, y desde el límite con el Puerto hacia el sur, bajo el concepto de “Costa Abierta”.

Además de consolidar el marco institucional, el convenio posiciona al Municipio como interlocutor único frente a los ocupantes de los terrenos, otorgándole herramientas para planificar a largo plazo y avanzar en obras que mejoren el acceso público.

“Queremos una costa integrada y accesible, con espacios públicos para que todos los vecinos de San Isidro, y quienes nos visitan, puedan disfrutarla”, sostuvo Ramón Lanús.

El intendente agregó: “Este acuerdo es un hito en nuestra visión de recuperar el límite con el río, priorizando el acceso público y la sostenibilidad. San Isidro continúa dando pasos firmes en el plan de revitalización del frente costero, con el objetivo de mejorar el acceso a la costa para todos los vecinos y potenciar el uso del espacio público”.

La Provincia transfirió al Municipio la facultad exclusiva de cobrar el canon de ocupación, recursos que deberán reinvertirse exclusivamente en espacios de uso público, libre y gratuito.

Según establece el convenio, podrán autorizarse usos complementarios —gastronómicos, sanitarios, náuticos, deportivos o culturales— siempre que no se “desnaturalice el carácter” natural de la costa y que estos usos “sean accesorios, necesarios y proporcionales al aprovechamiento del espacio público”.

Las obras ya ejecutadas en el marco del Plan Costero

El Municipio ya ejecuta intervenciones concretas dentro del Plan Costero de San Isidro.

Entre ellas se destaca la puesta en valor del Paseo Costero 33 Orientales, en el límite con San Fernando, donde se recuperaron más de 5.000 m² de espacio público con zonas recreativas, áreas de esparcimiento, espacios verdes y juegos.

También se demolieron y parquizaron dos inmuebles en el bajo de Roque Sáenz Peña que funcionaban con permisos precarios desde 1996, incorporando 9.775 m² al dominio público.

En septiembre se recuperó otro terreno municipal de 1.400 m² en Alvear y el río, anteriormente ocupado por un gimnasio privado.

Por último, se anunció la puesta en valor de la cancha de fútbol lindera a Bosque Alegre y de las instalaciones del Campo de Deportes Municipal N°6, mediante un acuerdo con el CASI.

En el mismo acto, el intendente entregó 11 nuevos patrulleros a la Policía Bonaerense, destinados a reforzar la seguridad del distrito.