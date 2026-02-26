edición 8038 - visitas hoy 10498

Deportes / Tigre

Festival de Ochos en Tigre: TBC se coronó campeón en la regata sobre el río Luján

Con 420 remeros y 11 clubes en competencia, el Tigre Boat Club dominó la 21° edición del Festival de Ochos y se quedó con las principales copas en el río Luján.

El Tigre Boat Club (TBC) se consagró campeón de la 21° edición del Festival de Ochos en Tigre, tras imponerse en la tabla general de la tradicional regata disputada sobre el río Luján. En total, participaron 420 remeros en 48 embarcaciones pertenecientes a 11 clubes del distrito.


El evento fue organizado por el Rowing Club Argentino y contó con el acompañamiento del Municipio, que respaldó la jornada deportiva desarrollada en horario nocturno.


Regata nocturna en el río Luján


La competencia se desarrolló durante la noche, en un escenario marcado por la iluminación del río Luján y la presencia de vecinos que acompañaron desde la costa.


En el inicio, los competidores fueron divididos en categorías junior, seniors y másters, con modalidades femeninas, masculinas y mixtas.


El TBC obtuvo la mayor cantidad de puntos en la clasificación general y se quedó con la Copa Tigre Municipio, la Copa del Rowing Club Argentino y la Copa Prefectura Naval Argentina, consolidando su liderazgo en la competencia.


Durante la jornada, el director general de Programas Deportivos, Julio Nocioni, destacó el respaldo oficial al evento y expresó:


"Estamos en el Club Argentino, acompañando y apoyando el tradicional Festival de Ocho que cumple 21 años y, como pide nuestro intendente Julio Zamora, estamos en la regata donde vienen a participar muchos vecinos de Tigre. Muy contentos, con un Río Luján iluminado y la presencia de mucha gente. Esperamos que sea una fiesta para todos los que practican este hermoso deporte que es el remo".


La Escuela de Remo municipal


El Municipio cuenta además con la Escuela de Remo, orientada a niños, niñas y jóvenes, con el objetivo de promover los valores del deporte emblemático de la ciudad.


Los entrenamientos están a cargo de profesionales que instruyen tanto en el manejo de embarcaciones como en la importancia de la seguridad en la navegación.

Edicto por transferencia de Fondo de Comercio

El sr. Alejandro Esteban Suarez, DNI Nº 32.442.147, transfiere fondo de comercio deposito de mercaderia en gral y ensamblado (Expediente de Habilitación Municipal Nº36385-2020), sito en la calle Tienente Chappa 368, ciudad y partido de Tigre, a Nicolas Alejandro Urquiza, DNI Nº 30.804.595.

Edicto por transferencia de Fondo de Comercio

CLP S.R L. C.U.I.T.: 30-69459252-6, transfiere el fondo de DEPOSITO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA–, Expediente de habilitación 2020/4112/32682/1/0/0, con domicilio comercial en ITALIA 179, El Talar, partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, a GRUPO EJE S.A C.U.I.T.: 30-70993065-2

Vaticano confirmó la culpabilidad de un cura de San Isidro por abuso y le prohibió acercarse a menores
Tigre abrió la preinscripción a los cursos gratuitos de Formación Laboral: cómo anotarse y qué talleres hay
Kicillof en la apertura de sesiones: "No son ustedes, es el rumbo económico de un Gobierno nacional insensible que los abandona"
Ramón Lanús sobre el paro docente: "Las discusiones salariales se deben dar con los chicos adentro de las aulas"