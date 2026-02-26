Festival de Ochos en Tigre: TBC se coronó campeón en la regata sobre el río Luján

Con 420 remeros y 11 clubes en competencia, el Tigre Boat Club dominó la 21° edición del Festival de Ochos y se quedó con las principales copas en el río Luján.

El Tigre Boat Club (TBC) se consagró campeón de la 21° edición del Festival de Ochos en Tigre, tras imponerse en la tabla general de la tradicional regata disputada sobre el río Luján. En total, participaron 420 remeros en 48 embarcaciones pertenecientes a 11 clubes del distrito.

El evento fue organizado por el Rowing Club Argentino y contó con el acompañamiento del Municipio, que respaldó la jornada deportiva desarrollada en horario nocturno.

Regata nocturna en el río Luján

La competencia se desarrolló durante la noche, en un escenario marcado por la iluminación del río Luján y la presencia de vecinos que acompañaron desde la costa.

En el inicio, los competidores fueron divididos en categorías junior, seniors y másters, con modalidades femeninas, masculinas y mixtas.

El TBC obtuvo la mayor cantidad de puntos en la clasificación general y se quedó con la Copa Tigre Municipio, la Copa del Rowing Club Argentino y la Copa Prefectura Naval Argentina, consolidando su liderazgo en la competencia.

Durante la jornada, el director general de Programas Deportivos, Julio Nocioni, destacó el respaldo oficial al evento y expresó:

"Estamos en el Club Argentino, acompañando y apoyando el tradicional Festival de Ocho que cumple 21 años y, como pide nuestro intendente Julio Zamora, estamos en la regata donde vienen a participar muchos vecinos de Tigre. Muy contentos, con un Río Luján iluminado y la presencia de mucha gente. Esperamos que sea una fiesta para todos los que practican este hermoso deporte que es el remo".

La Escuela de Remo municipal

El Municipio cuenta además con la Escuela de Remo, orientada a niños, niñas y jóvenes, con el objetivo de promover los valores del deporte emblemático de la ciudad.

Los entrenamientos están a cargo de profesionales que instruyen tanto en el manejo de embarcaciones como en la importancia de la seguridad en la navegación.