Tigre

Programa Envión en Tigre: abren la inscripción para jóvenes de 12 a 21 años en Don Torcuato

El Municipio de Tigre abrió la inscripción al Programa Envión, destinado a jóvenes de 12 a 21 años en situación de vulnerabilidad social. Las actividades se desarrollan en Don Torcuato.

El Municipio de Tigre abrió la inscripción a una nueva edición del Programa Envión en Tigre, una propuesta destinada a adolescentes y jóvenes de 12 a 21 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.


La iniciativa se desarrolla en articulación con la Provincia de Buenos Aires y promueve actividades vinculadas al deporte, la salud, la educación, el arte y la cultura, con el objetivo de generar espacios de inclusión y acompañamiento para la juventud del distrito.


Inscripción al Programa Envión en Don Torcuato


La inscripción se realiza en el Polideportivo Ricardo Gutiérrez, ubicado en Federico Lacroze 890, en la localidad de Don Torcuato.


Para completar el trámite, el menor junto a un adulto responsable deben presentar fotocopias del DNI de ambos lados de ambos, con domicilio en Tigre.


Cronograma de actividades del Programa Envión


Las propuestas previstas para esta edición son:



  • Inglés: martes a las 9 h (mañana) y jueves a las 15 h (tarde).

  • Ajedrez: jueves a las 9 h (mañana) y martes a las 15 h (tarde).

  • Freestyle: viernes a las 9 h (mañana) y a las 15 h (tarde).

  • Carpintería: sábados de 9 a 12 h.


El programa ofrece espacios recreativos y educativos orientados al desarrollo integral de los jóvenes del partido.

