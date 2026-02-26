Tigre: El Municipio brinda talleres de apoyo escolar para estudiantes de nivel secundario

El Municipio de Tigre puso en marcha talleres de apoyo escolar en Tigre destinados a estudiantes de nivel secundario, con el objetivo de reforzar contenidos y acompañar el proceso educativo de los jóvenes del distrito.
Las clases se desarrollan en la Escuela Secundaria N°9, ubicada en Liniers 1024, Tigre centro, y abarcan distintas materias clave del plan de estudios.
Materias disponibles en los talleres de apoyo escolar en Tigre
Los estudiantes pueden recibir acompañamiento en las siguientes áreas:
- Matemática
- Inglés
- Práctica del lenguaje
- Área de sociales
El espacio está pensado para que los jóvenes puedan reforzar contenidos, evacuar dudas y aprender de manera acompañada, en un entorno educativo coordinado por el área municipal.
Cronograma de clases en la Escuela Secundaria N°9
Lunes
Matemática: de 18:30 a 20h.
Martes
Inglés: de 18:30 a 20h.
Miércoles
Práctica del lenguaje: de 18:30 a 20h.
Viernes
Área de sociales: de 18:30 a 20h.
Todas las actividades se dictan en la sede ubicada en Liniers 1024, en el centro de Tigre.
Cómo inscribirse a los talleres de apoyo escolar
Los interesados en participar deben completar la inscripción online haciendo CLICK AQUÍ.
Para más información, se puede consultar a través de las cuentas oficiales de la Subsecretaría de Educación en redes sociales:
- Facebook: Educación Tigre
- Instagram: @educaciontigre