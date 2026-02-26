edición 8038 - visitas hoy 10489

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Tigre

Tigre: El Municipio brinda talleres de apoyo escolar para estudiantes de nivel secundario

El Municipio brinda talleres de apoyo escolar para estudiantes de nivel secundario
El Municipio de Tigre puso en marcha talleres gratuitos de apoyo escolar para estudiantes secundarios en la Escuela Secundaria N°9. Conocé las materias, días, horarios y cómo inscribirte.

El Municipio de Tigre puso en marcha talleres de apoyo escolar en Tigre destinados a estudiantes de nivel secundario, con el objetivo de reforzar contenidos y acompañar el proceso educativo de los jóvenes del distrito.


Las clases se desarrollan en la Escuela Secundaria N°9, ubicada en Liniers 1024, Tigre centro, y abarcan distintas materias clave del plan de estudios.


Materias disponibles en los talleres de apoyo escolar en Tigre


Los estudiantes pueden recibir acompañamiento en las siguientes áreas:



  • Matemática

  • Inglés

  • Práctica del lenguaje

  • Área de sociales


El espacio está pensado para que los jóvenes puedan reforzar contenidos, evacuar dudas y aprender de manera acompañada, en un entorno educativo coordinado por el área municipal.


Cronograma de clases en la Escuela Secundaria N°9


Lunes


Matemática: de 18:30 a 20h.


Martes


Inglés: de 18:30 a 20h.


Miércoles


Práctica del lenguaje: de 18:30 a 20h.


Viernes


Área de sociales: de 18:30 a 20h.


Todas las actividades se dictan en la sede ubicada en Liniers 1024, en el centro de Tigre.


Cómo inscribirse a los talleres de apoyo escolar


Los interesados en participar deben completar la inscripción online haciendo CLICK AQUÍ.


Para más información, se puede consultar a través de las cuentas oficiales de la Subsecretaría de Educación en redes sociales:



  • Facebook: Educación Tigre

  • Instagram: @educaciontigre

Últimas Noticias

Edicto por transferencia de Fondo de Comercio

El sr. Alejandro Esteban Suarez, DNI Nº 32.442.147, transfiere fondo de comercio deposito de mercaderia en gral y ensamblado (Expediente de Habilitación Municipal Nº36385-2020), sito en la calle Tienente Chappa 368, ciudad y partido de Tigre, a Nicolas Alejandro Urquiza, DNI Nº 30.804.595.

Edicto por transferencia de Fondo de Comercio

CLP S.R L. C.U.I.T.: 30-69459252-6, transfiere el fondo de DEPOSITO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA–, Expediente de habilitación 2020/4112/32682/1/0/0, con domicilio comercial en ITALIA 179, El Talar, partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, a GRUPO EJE S.A C.U.I.T.: 30-70993065-2

Vaticano confirmó la culpabilidad de un cura de San Isidro por abuso y le prohibió acercarse a menores
Vaticano confirmó la culpabilidad de un cura de San Isidro por abuso y le prohibió acercarse a menores
Tigre abrió la preinscripción a los cursos gratuitos de Formación Laboral: cómo anotarse y qué talleres hay
Tigre abrió la preinscripción a los cursos gratuitos de Formación Laboral: cómo anotarse y qué talleres hay
Kicillof en la apertura de sesiones: “No son ustedes, es el rumbo económico de un Gobierno nacional insensible que los abandona”
Kicillof en la apertura de sesiones: “No son ustedes, es el rumbo económico de un Gobierno nacional insensible que los abandona”
Ramón Lanús sobre el paro docente: “Las discusiones salariales se deben dar con los chicos adentro de las aulas”
Ramón Lanús sobre el paro docente: “Las discusiones salariales se deben dar con los chicos adentro de las aulas”