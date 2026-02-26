Tigre: El Municipio brinda talleres de apoyo escolar para estudiantes de nivel secundario

El Municipio de Tigre puso en marcha talleres gratuitos de apoyo escolar para estudiantes secundarios en la Escuela Secundaria N°9. Conocé las materias, días, horarios y cómo inscribirte.

El Municipio de Tigre puso en marcha talleres de apoyo escolar en Tigre destinados a estudiantes de nivel secundario, con el objetivo de reforzar contenidos y acompañar el proceso educativo de los jóvenes del distrito.

Las clases se desarrollan en la Escuela Secundaria N°9, ubicada en Liniers 1024, Tigre centro, y abarcan distintas materias clave del plan de estudios.

Materias disponibles en los talleres de apoyo escolar en Tigre

Los estudiantes pueden recibir acompañamiento en las siguientes áreas:



Matemática



Inglés



Práctica del lenguaje



Área de sociales



El espacio está pensado para que los jóvenes puedan reforzar contenidos, evacuar dudas y aprender de manera acompañada, en un entorno educativo coordinado por el área municipal.

Cronograma de clases en la Escuela Secundaria N°9

Lunes

Matemática: de 18:30 a 20h.

Martes

Inglés: de 18:30 a 20h.

Miércoles

Práctica del lenguaje: de 18:30 a 20h.

Viernes

Área de sociales: de 18:30 a 20h.

Todas las actividades se dictan en la sede ubicada en Liniers 1024, en el centro de Tigre.

Cómo inscribirse a los talleres de apoyo escolar

Los interesados en participar deben completar la inscripción online haciendo CLICK AQUÍ.

Para más información, se puede consultar a través de las cuentas oficiales de la Subsecretaría de Educación en redes sociales: