Información General

Reforma de la Ley de Glaciares: Andinistas Argentinos expresaron su rechazo y pidieron un debate amplio

La Federación Andinistas Argentinos y 42 clubes de montaña de 15 provincias manifestaron su oposición a modificar la Ley 26.639 sin debate participativo y advirtieron sobre el riesgo para los ambientes periglaciales.

La Federación Andinistas Argentinos expresó su rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares (26.639) y solicitó que cualquier modificación sea debatida de manera amplia, participativa y respetando los principios establecidos en la Constitución Nacional.


La entidad, que nuclea a 42 clubes de montaña en 15 provincias, manifestó su “irrestricto apoyo a la defensa de los ambientes glaciales”, al considerar que son fundamentales tanto para las regiones cordilleranas como para el abastecimiento de agua dulce en todo el país.



La defensa de los ambientes glaciales


Desde la organización sostuvieron que los glaciares “son bienes de dominio público” y que su protección constituye “un mandato legal con sustento en la Constitución Nacional”.


“Quienes practicamos montañismo en las diferentes regiones del país conocemos muy bien por experiencia propia la importancia del cuidado de los ambientes glaciales y la necesidad de su protección y, por principio, somos aliados naturales de esa visión y activos en generar conciencia sobre ello para quienes nunca en su vida han siquiera estado cerca de esos lugares, sabemos muy bien de qué se trata y por ello tenemos claridad en su defensa”, señalaron.


El comunicado fue respaldado por la Federación Andinistas Argentinos y sus clubes asociados en todas las provincias cordilleranas.


Estatuto y compromiso ambiental


La entidad recordó que su Estatuto, en el artículo 2, establece como principio “...respetar la naturaleza y el cuidado de la misma…”.


Asimismo, en el artículo 3, inciso D, fija como objetivo “...promover la realización de actividades… basadas en el respeto al medio ambiente…”, además de impulsar normas locales, provinciales y nacionales que garanticen el cumplimiento de esos valores.


El impacto ambiental y el debate legislativo


Los andinistas remarcaron que la importancia de los glaciares es “multifacética y esencial”, ya que actúan como reservas de agua dulce, influyen en los patrones climáticos y sostienen la biodiversidad.


En relación con el proyecto de reforma de la denominada Ley de Glaciares 26.639, manifestaron su oposición a cualquier modificación “sin que se haya realizado un debate amplio y participativo”, y advirtieron que no se debe reducir la protección de los ambientes periglaciales ni anteponer “intereses meramente económicos” por sobre parámetros científicos.


También hicieron referencia al artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental que deben respetar las jurisdicciones provinciales.


Pedido a los legisladores


Finalmente, la Federación Andinistas Argentinos solicitó a los legisladores que, ante cualquier revisión de la normativa, se convoque a todos los sectores involucrados y se garantice el cumplimiento de los mandatos constitucionales, con el objetivo de preservar los entornos naturales para las generaciones futuras.


Quienes deseen ampliar información pueden comunicarse al correo federacionandinistasargentinos@gmail.com o a través de sus redes sociales @federacionandinistasargentinos en Facebook e Instagram.

