Actualidad / San Fernando

Crisis en FATE: delegados del SUTNA le pidieron a Kicillof que intervenga tras 920 despidos

Delegados del SUTNA abordaron al gobernador Axel Kicillof en San Isidro para reclamar la reapertura de FATE, cerrada pese a la conciliación obligatoria. La planta dejó 920 despidos y sin actividad a la industria del neumático.

Los delegados del SUTNA reclamaron la intervención del gobernador Axel Kicillof para revertir el cierre de la fábrica FATE, que dejó 920 despidos directos y mantiene paralizada la producción desde la semana pasada.


El planteo se realizó durante un acto encabezado por el mandatario bonaerense en San Isidro, donde los representantes gremiales lo abordaron en una reunión informal para solicitar medidas que permitan la reapertura de la planta.



Pedido directo al gobernador por el cierre de FATE


La delegación estuvo encabezada por el secretario ejecutivo de la seccional San Fernando del sindicato, Miguel Ángel Ricciardulli, quien entregó en mano una nota formal firmada también por Alejandro Crespo, titular del gremio.


En el escrito señalaron que en las reuniones de mediación con Madanes Quintanilla, funcionarios bonaerenses “han hecho notar que cuentan con recursos para poner a disposición” de una eventual reapertura de la planta.


La fábrica permanece cerrada desde el miércoles pasado, pese a que primero el Ministerio de Trabajo bonaerense y luego la cartera nacional de Capital Humano dictaron la conciliación obligatoria, lo que en teoría debía garantizar la actividad por al menos 15 días. Sin embargo, la empresa no acató la medida.


Además, trascendió que FATE vendió parte del predio a Aluar, compañía también vinculada a Javier Madanes Quintanilla, para desarrollar allí otra actividad.


La respuesta de Axel Kicillof


Voceros del Gobierno provincial señalaron que el encuentro se desarrolló en “muy buenos términos” y que el mandatario “planteó que estaba siguiendo el estado de situación a través del ministerio de trabajo y de producción”.


Según esas fuentes, el gobernador sostuvo que “tenía claro que el problema nodal es el modelo de exterminio a la industria nacional que lleva adelante el gobierno nacional, donde cierran empresas y pymes a diario y no les importa”.


En ese marco, Kicillof aseguró que “la provincia hará todo lo que está a su alcance” para brindar una solución a los trabajadores.


Sin propuesta concreta y con críticas a Nación


No obstante, no se avanzó en una propuesta específica. El gobernador recordó que “la provincia también sufre el ahogo financiero de Nación”.


También mencionó “alternativas desarrolladas por países como Estados Unidos, la Unión europea y países vecinos como Brasil ante el avance de las importaciones de neumáticos provenientes de China y del sudeste asiático que se podrían tomar” desde el gobierno de Javier Milei.


Mientras tanto, la planta continúa cerrada y la incertidumbre alcanza a los 920 trabajadores despedidos, en un contexto de tensión creciente en la industria del neumático.

Edicto: Transferencia de fondo de comercio

Catherine Araujo Hernandez, CUIT 27-96321867-4, transfiere el fondo de comercio del rubro barbería, expediente de habilitación N° 4112-14214/23, sito en Boulevard del Mirador 530, Nordelta, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, a Pablo Daniel Brandan, CUIT 20-30148290-7.

