Axel Kicillof visitó San Isidro y entregó patrulleros junto a Ramón Lanús en un acto que incluyó la cesión de tierras al municipio

El gobernador Axel Kicillof visitó San Isidro y, junto al intendente Ramón Lanús, encabezó la entrega de 11 patrulleros adquiridos con fondos provinciales. Además, la Provincia formalizó la cesión de 50 hectáreas de la costa al municipio, en un acuerdo que permitirá ampliar el acceso público y fortalecer la seguridad en el distrito.

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezaron este miércoles por la mañana la entrega de 11 nuevos patrulleros adquiridos por el municipio con fondos provinciales, en un acto en el que además se formalizó la cesión de 50 hectáreas de tierras costeras al distrito. Participó también el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso entre otros referentes municipales y provinciales.

Durante la actividad, las autoridades destacaron el trabajo conjunto en materia de seguridad y la recuperación de espacios públicos estratégicos para el municipio.

Durante una charla con los periodistas presentes, Ramón Lanús expresó su satisfacción por la incorporación de los móviles y el acuerdo territorial: “Estamos muy contentos porque hoy estamos haciendo entrega de 11 patrulleros para la Policía de la provincia de Buenos Aires, que fueron adquiridos por el municipio con fondos de la provincia de Buenos Aires.”

El jefe comunal también resaltó la importancia de la cesión de tierras: “Estamos coordinando la firma de un convenio que nos va a dar la tenencia y la administración de 50 hectáreas de la costa. Es un hecho histórico para San Isidro, hay que remontarse a 1977 para tener un antecedente de este tipo.”

En esa línea, sostuvo que el objetivo es ampliar el acceso público al frente costero: “Creemos que la costa es el lugar más lindo que tiene San Isidro y queremos generar condiciones para el uso y disfrute de esa costa para todos los vecinos.”

Por su parte, Kicillof remarcó la importancia del trabajo conjunto entre administraciones de distinto signo político: “Debería ser la norma que, aun pensando distinto, cuando hay que hacer algo en favor de los vecinos y las vecinas podamos articular las políticas.”

El gobernador señaló que los móviles forman parte de un plan más amplio de inversión en seguridad: “Son 11 patrulleros que tendríamos que haber comprado con el fondo nacional. En vez de eso, no lo giraron, y nosotros dispusimos la compra de 1500 patrulleros.”

Además, detalló que el fortalecimiento del sistema incluye nuevos efectivos y equipamiento: “Ya son 16.000 agentes y 9.500 patrulleros nuevos desde que llegamos. Eso es inversión, son recursos destinados a la seguridad.”

Por su parte, el ministro Alonso aseguró que la incorporación de móviles responde a una política integral contra el delito: “Hay una firme decisión de ponerle freno al delito. Tenemos las cifras más bajas de homicidios y un nivel de esclarecimiento del 96%.”

También destacó el rol de los municipios en el esquema de seguridad: “El que conoce cada barrio es el intendente. Nosotros no podemos construir la seguridad dándole la espalda.”

En ese contexto, anunció nuevas medidas para el distrito: “Vamos a abrir una base de la UTOI con 60 efectivos aquí en San Isidro.”

Por último, Lanús subrayó que el municipio mantiene una política activa de inversión en prevención: “Invertimos en cámaras, invertimos en patrulleros, invertimos en mayor cantidad de agentes municipales, y eso hoy está dando resultados.”

Según indicó, las estadísticas reflejan una baja en distintos delitos: “El robo automotor bajó más del 60%, el robo en finca más del 30% y el robo en la vía pública un 14% en los últimos dos años.”

La entrega de los patrulleros y la cesión de tierras forman parte de un esquema de coordinación entre la Provincia y el municipio, orientado tanto al fortalecimiento de la seguridad como a la recuperación y puesta en valor de espacios públicos en el distrito.