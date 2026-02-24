edición 8032 - visitas hoy 22710

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Información General

Adorni anunció el sitio para denunciar tasas municipales y Mayra Mendoza lo acusó de “caradura”

Adorni anunció el sitio para denunciar tasas municipales y Mayra Mendoza lo acusó de “caradura”
El Gobierno nacional habilitó un sitio oficial para que los ciudadanos informen las tasas que cobran los municipios. La medida fue anunciada por Manuel Adorni y generó un duro intercambio con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

El Gobierno nacional creó una página web para reportar tasas municipales que cobran los distintos municipios del país. El sitio, de acceso directo y sin necesidad de registración previa, permite a los ciudadanos informar de manera voluntaria los tributos locales.


La plataforma oficial está disponible en www.argentina.gob.ar/jefatura/tasas-municipales y organiza las tasas en distintas categorías: tasa vial, entidades financieras, actividades primarias, industria e hipermercado.



Cómo funciona la web para reportar tasas municipales


Según corroboró Agencia Noticias Argentinas, el sitio cuenta con un mapa interactivo que permite seleccionar la provincia a analizar. Al hacer clic, se despliega el listado de tasas que cobra cada municipio del distrito elegido.


La intención oficial es que los usuarios completen el listado con aquellas tasas que no hayan sido incorporadas en la base de datos.


El anuncio de Manuel Adorni y la reacción de Mayra Mendoza


La publicación fue anunciada en redes sociales por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.


Tras el anuncio, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, respondió también por redes y calificó al funcionario de “caradura”. Además, acusó al Gobierno de “quedarse con la (plata) de la gente de trabajo, mes a mes sube la inflación y cae el salario. La clase media cada día más pobre”.


Luego de una respuesta irónica de Adorni mediante signos de pregunta, Mendoza volvió a cruzarlo: “Te creés vivo pero la cara te vende”.


El jefe de Gabinete replicó: “Mayra, acá la única que se cree ‘viva’ sos vos, criticando con falacias a un gobierno que intenta desde que asumió sacar al país del desastre en el que tus diferentes gobiernos lo dejaron”.

Últimas Noticias

Crisis en FATE: delegados del SUTNA le pidieron a Kicillof que intervenga tras 920 despidos
Crisis en FATE: delegados del SUTNA le pidieron a Kicillof que intervenga tras 920 despidos
Edicto: Transferencia de fondo de comercio

Catherine Araujo Hernandez, CUIT 27-96321867-4, transfiere el fondo de comercio del rubro barbería, expediente de habilitación N° 4112-14214/23, sito en Boulevard del Mirador 530, Nordelta, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, a Pablo Daniel Brandan, CUIT 20-30148290-7.

En San Isidro, Axel Kicillof acusó al Gobierno nacional de recortar fondos clave para la seguridad bonaerense
En San Isidro, Axel Kicillof acusó al Gobierno nacional de recortar fondos clave para la seguridad bonaerense
Camión volcado en Panamericana tras chocar contra dos autos en Don Torcuato: hay un herido
Camión volcado en Panamericana tras chocar contra dos autos en Don Torcuato: hay un herido
Detuvieron al padre de los líderes de la Banda del Millón por un robo en Martínez
Detuvieron al padre de los líderes de la Banda del Millón por un robo en Martínez
El Ramal Tigre vuelve a operar desde el 1° de marzo: cómo funcionará el servicio y cuándo retoma el recorrido completo
El Ramal Tigre vuelve a operar desde el 1° de marzo: cómo funcionará el servicio y cuándo retoma el recorrido completo