Información General

La GNA realizó 14 allanamientos y detuvo a dos acusados por robos modalidad piraña y entradera

Tras una investigación judicial en Florencio Varela, la GNA realizó 14 allanamientos simultáneos en el sur bonaerense, secuestró armas, municiones y marihuana, y detuvo a dos sospechosos.

La Gendarmería Nacional Argentina (GNA) desbarató una banda dedicada a robos modalidad “piraña” y “entradera” tras concretar 14 allanamientos simultáneos en el sur de la provincia de Buenos Aires. La investigación fue impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Florencio Varela.


El operativo estuvo a cargo del personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Campo de Mayo”, que desarrolló tareas investigativas para identificar a los integrantes del grupo delictivo.



Secuestro de armas y municiones


Como resultado de los procedimientos, los efectivos incautaron una pistola ametralladora Uzi calibre 9 mm, un subfusil compacto con cargador de 30 municiones, y una pistola Bersa TPR9 sin numeración visible.


Además, secuestraron tres cargadores y un total de 137 municiones de distintos calibres (9 mm, .380 y .40).


Otros elementos incautados


Durante los allanamientos también se incautó un arma de aire comprimido, tres plantas de marihuana con un peso total de 5 kilos 390 gramos, dos teléfonos celulares y diversos elementos presuntamente utilizados en los hechos investigados, entre ellos guantes, barretas y herramientas.


Detenidos


Por disposición del magistrado interviniente, un hombre y una mujer fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.

