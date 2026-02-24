edición 8032 - visitas hoy 22706

Tigre

Descuentos en útiles escolares con Soy Tigre: el Municipio lanzó promociones por el regreso a clases

La tarjeta municipal ofrece rebajas de hasta el 15% y cuotas sin interés en librerías y comercios adheridos del distrito durante febrero.

El Municipio de Tigre lanzó una serie de promociones a través de la tarjeta Soy Tigre para facilitar la compra de útiles escolares antes del inicio del ciclo lectivo. La iniciativa apunta a acompañar a las familias del distrito en los gastos propios del regreso a clases y, al mismo tiempo, fomentar el consumo en comercios locales.


Los beneficios están disponibles durante febrero en locales adheridos, con descuentos y opciones de financiación según cada establecimiento.



Quienes no cuenten con la tarjeta pueden gestionarla de forma gratuita a través de la APP Tigre Municipio, disponible en PlayStore y AppStore.


Comercios adheridos con promociones escolares


Hora Libre – Don Torcuato


Ubicado en Av. Ángel T. de Alvear 614, ofrece:



  • 15% de descuento en listas escolares durante febrero

  • Pago en efectivo o transferencia

  • No incluye textos escolares


Nilú – El Talar


En Av. Hipólito Yrigoyen 1658:



  • 10% de descuento los viernes en artículos escolares

  • Pago en efectivo

  • No incluye resmas, textos y fotocopias


Matilda – Varias localidades del distrito


Ofrece:



  • 15% de descuento los miércoles y viernes de febrero

  • Pago en efectivo, débito o transferencia

  • 3 cuotas sin interés pagando con QR

  • No incluye fotocopias ni insumos de computación


Sucursales en:



  • José Artigas 3188 (local 114), General Pacheco

  • Av. de los Lagos 7008 (locales 220 a 223), Nordelta

  • Av. Santa María 4711, Rincón de Milberg

  • Corredor Bancalari 3901, Troncos del Talar

  • Av. Escalada 1200, Troncos del Talar

  • Av. Italia 4950, Dique Luján


Cómo tramitar la tarjeta Soy Tigre


Los vecinos y vecinas que aún no posean la tarjeta pueden gestionarla de manera gratuita desde la APP Tigre Municipio, disponible para dispositivos Android e iOS.


El trámite es digital y permite acceder a los descuentos vigentes en útiles escolares, así como a otros beneficios que el Municipio mantiene activos en distintos rubros comerciales del distrito.

Edicto: Transferencia de fondo de comercio

Catherine Araujo Hernandez, CUIT 27-96321867-4, transfiere el fondo de comercio del rubro barbería, expediente de habilitación N° 4112-14214/23, sito en Boulevard del Mirador 530, Nordelta, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, a Pablo Daniel Brandan, CUIT 20-30148290-7.

