Descuentos en útiles escolares con Soy Tigre: el Municipio lanzó promociones por el regreso a clases

Descuentos en útiles escolares con Soy Tigre: promociones para el regreso a clases

La tarjeta municipal ofrece rebajas de hasta el 15% y cuotas sin interés en librerías y comercios adheridos del distrito durante febrero.

El Municipio de Tigre lanzó una serie de promociones a través de la tarjeta Soy Tigre para facilitar la compra de útiles escolares antes del inicio del ciclo lectivo. La iniciativa apunta a acompañar a las familias del distrito en los gastos propios del regreso a clases y, al mismo tiempo, fomentar el consumo en comercios locales.

Los beneficios están disponibles durante febrero en locales adheridos, con descuentos y opciones de financiación según cada establecimiento.

Quienes no cuenten con la tarjeta pueden gestionarla de forma gratuita a través de la APP Tigre Municipio, disponible en PlayStore y AppStore.

Comercios adheridos con promociones escolares

Hora Libre – Don Torcuato

Ubicado en Av. Ángel T. de Alvear 614, ofrece:



15% de descuento en listas escolares durante febrero



Pago en efectivo o transferencia



No incluye textos escolares



Nilú – El Talar

En Av. Hipólito Yrigoyen 1658:



10% de descuento los viernes en artículos escolares



Pago en efectivo



No incluye resmas, textos y fotocopias



Matilda – Varias localidades del distrito

Ofrece:



15% de descuento los miércoles y viernes de febrero



Pago en efectivo, débito o transferencia



3 cuotas sin interés pagando con QR



No incluye fotocopias ni insumos de computación



Sucursales en:



José Artigas 3188 (local 114), General Pacheco



Av. de los Lagos 7008 (locales 220 a 223), Nordelta



Av. Santa María 4711, Rincón de Milberg



Corredor Bancalari 3901, Troncos del Talar



Av. Escalada 1200, Troncos del Talar



Av. Italia 4950, Dique Luján



Cómo tramitar la tarjeta Soy Tigre

Los vecinos y vecinas que aún no posean la tarjeta pueden gestionarla de manera gratuita desde la APP Tigre Municipio, disponible para dispositivos Android e iOS.

El trámite es digital y permite acceder a los descuentos vigentes en útiles escolares, así como a otros beneficios que el Municipio mantiene activos en distintos rubros comerciales del distrito.