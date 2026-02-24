Descuentos en útiles escolares con Soy Tigre: el Municipio lanzó promociones por el regreso a clases

Descuentos en útiles escolares con Soy Tigre: promociones para el regreso a clases
El Municipio de Tigre lanzó una serie de promociones a través de la tarjeta Soy Tigre para facilitar la compra de útiles escolares antes del inicio del ciclo lectivo. La iniciativa apunta a acompañar a las familias del distrito en los gastos propios del regreso a clases y, al mismo tiempo, fomentar el consumo en comercios locales.
Los beneficios están disponibles durante febrero en locales adheridos, con descuentos y opciones de financiación según cada establecimiento.
Quienes no cuenten con la tarjeta pueden gestionarla de forma gratuita a través de la APP Tigre Municipio, disponible en PlayStore y AppStore.
Comercios adheridos con promociones escolares
Hora Libre – Don Torcuato
Ubicado en Av. Ángel T. de Alvear 614, ofrece:
- 15% de descuento en listas escolares durante febrero
- Pago en efectivo o transferencia
- No incluye textos escolares
Nilú – El Talar
En Av. Hipólito Yrigoyen 1658:
- 10% de descuento los viernes en artículos escolares
- Pago en efectivo
- No incluye resmas, textos y fotocopias
Matilda – Varias localidades del distrito
Ofrece:
- 15% de descuento los miércoles y viernes de febrero
- Pago en efectivo, débito o transferencia
- 3 cuotas sin interés pagando con QR
- No incluye fotocopias ni insumos de computación
Sucursales en:
- José Artigas 3188 (local 114), General Pacheco
- Av. de los Lagos 7008 (locales 220 a 223), Nordelta
- Av. Santa María 4711, Rincón de Milberg
- Corredor Bancalari 3901, Troncos del Talar
- Av. Escalada 1200, Troncos del Talar
- Av. Italia 4950, Dique Luján
Cómo tramitar la tarjeta Soy Tigre
Los vecinos y vecinas que aún no posean la tarjeta pueden gestionarla de manera gratuita desde la APP Tigre Municipio, disponible para dispositivos Android e iOS.
El trámite es digital y permite acceder a los descuentos vigentes en útiles escolares, así como a otros beneficios que el Municipio mantiene activos en distintos rubros comerciales del distrito.