La Provincia realizó 83.318 fiscalizaciones viales durante el Operativo de Sol a Sol

Durante la temporada de verano 2025/2026, el Ministerio de Transporte bonaerense desplegó operativos en rutas, accesos y destinos turísticos, con miles de testeos y presencia permanente en puntos estratégicos.

El Operativo de Sol a Sol 2025/2026 ya registra 83.318 vehículos fiscalizados y 900 casos positivos de alcoholemia en rutas, accesos y destinos turísticos de la Provincia de Buenos Aires, según informó el Ministerio de Transporte bonaerense.

En el marco del despliegue de verano, se realizaron 80.274 testeos de alcoholemia, con una tasa de positividad del 1,12%, en operativos propios y multiagenciales distribuidos en distintos puntos estratégicos del territorio provincial.

Controles viales en toda la Provincia

Los procedimientos se llevan adelante junto a AUBASA, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y áreas municipales de seguridad vial, con presencia permanente en la Costa Atlántica, el Área Metropolitana y el interior bonaerense.

Además de los controles de alcoholemia, se realizaron retenciones de licencias por conductas de riesgo, detección de documentación apócrifa, exceso de ocupantes y traslado de personas en la caja de vehículos, especialmente en zonas de playa.

Megaoperativos y tecnología aplicada

El operativo incluye controles diarios, operativos dinámicos y megaoperativos de alcoholemia, que se refuerzan durante fines de semana y recambios turísticos.

También se incorporaron nuevas tecnologías, como postas fijas de control, bodycams, móviles equipados y sistemas de detección con Inteligencia Artificial, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la capacidad operativa en territorio.

La palabra del ministro Martín Marinucci

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, sostuvo: “Nuestro objetivo no es recaudar, sino prevenir y cuidar la vida. Estar en la ruta, mostrar datos y controlar conductas de riesgo es una responsabilidad del Estado para que cada persona llegue a destino de forma segura”.

Desde la cartera provincial señalaron que el Operativo de Sol a Sol consolida una política pública basada en la prevención, la educación vial y la presencia activa del Estado en cada punto estratégico de la Provincia.