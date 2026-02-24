La Provincia lanzó el nuevo ciclo de bingos recreativos para jubilados

La ciudad de La Plata puso en marcha el nuevo ciclo 2026 de bingos recreativos para jubilados, una propuesta organizada por Lotería de la Provincia, el Instituto de Previsión Social (IPS) e IOMA, con el acompañamiento del Instituto Cultural.
El encuentro convocó a más de 300 personas jubiladas de la provincia y se desarrolló el sábado 21 de febrero en el Club de Jubilados Barrio Monasterio, ubicado en calle 13 y 85.
Más de 300 jubilados en el inicio del ciclo 2026
La jornada contó con la presencia del titular de Lotería de la Provincia, Gonzalo Atanasof, y la participación de la Agrupación Sinfónica de la Policía, en un evento que combinó entretenimiento y encuentro institucional.
Durante la actividad se realizaron cuatro rondas de bingo, con premios por línea y cartón lleno. Además, se sorteó un Smart TV de 32 pulgadas entre todas las personas participantes.
Recreación, merienda y música en vivo
La propuesta incluyó una merienda compartida y momentos de baile con la musicalización del DJ Limón y Marcelo Gabriel, en un espacio pensado para fortalecer el vínculo entre las personas mayores y los organismos provinciales.
Según se informó, el objetivo es propiciar el encuentro entre pares y consolidar el lazo institucional de las personas jubiladas con el IPS y los demás organismos participantes.
Programa “Buenos Aires Siempre Activa”
La iniciativa forma parte del programa “Buenos Aires Siempre Activa”, que busca brindar espacios de entretenimiento, cercanía y escucha a las personas mayores.
Desde su inicio en 2024, el programa recorrió municipios como Luján, Colón, Mar del Plata, San Andrés de Giles, Coronel Pringles y Carmen de Areco, y ahora sumó a La Plata.
Durante 2026 continuará desarrollándose en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.