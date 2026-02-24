Choque de tren en San Fernando: tolvas con piedras sin freno recorrieron kilómetros y chocaron en Victoria

Durante la madrugada, tolvas cargadas con piedra se soltaron mientras se trabajaba en la renovación de vías en San Isidro, recorrieron varios kilómetros sin freno y terminaron chocando en la zona de la estación Victoria. No hubo heridos.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada, mientras una empresa tercerizada realizaba tareas de mantenimiento y renovación de vías en la línea Mitre, a la altura de la calle Tomkinson, en San Isidro.

En ese contexto, cuando una locomotora intentaba acoplar 12 tolvas cargadas con piedra balasto, se produjo el desprendimiento. A partir de allí, y favorecidas por la pendiente de la traza, las tolvas comenzaron a moverse por sí solas y, sin freno aplicado, recorrieron varios kilómetros sin control.

Como el cambio de vías estaba activado, la formación dejó el ramal Tigre y tomó el ramal Capilla del Señor. El recorrido terminó en la zona de la estación Victoria, en San Fernando, donde impactaron contra otra tolva y una plancha que estaban estacionadas sobre el túnel de la avenida Sobremonte, conocido como “Campeones del Mundo”.

Según reportaron fuentes consultadas por elcomercioonline.com no hubo heridos, pero si daños materiales importantes.

Por otro lado, fuentes municipales informaron que se trabaja con grúas en la remoción del material ferroviario y que algunos elementos del túnel resultaron dañados. además detallaron que el tránsito sobre la avenida Sobremonte permanece cortado hasta que finalicen las tareas de remoción del material ferroviario y se complete la evaluación técnica del túnel para descartar daños estructurales.

Cabe recordar que el servicio de trenes permanece interrumpido desde hace más de 40 días por las obras de renovación y mantenimiento de vías, por lo que no había formaciones de pasajeros circulando al momento del hecho.