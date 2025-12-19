Corte total del ramal Tigre del Tren Mitre: cuándo se suspende y qué obras se harán en verano

Trenes Argentinos informó que el ramal Tigre de la línea Mitre no funcionará entre el 10 de enero y el 28 de febrero por la ejecución de obras de modernización de vías y señalamiento, con el objetivo de mejorar la seguridad operativa.

Entre el 10 de enero y el 28 de febrero, el ramal Tigre de la línea Mitre permanecerá cerrado debido a la ejecución de obras urgentes de modernización ferroviaria, informó Trenes Argentinos. Los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre operarán de manera limitada entre sus cabeceras y la estación Belgrano R, sin llegar a Retiro.

La decisión se enmarca en la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional y aprovecha el período estival, cuando disminuye la cantidad de pasajeros, para avanzar en sectores críticos y de difícil acceso.

Modernización integral y nuevo sistema de señalamiento

Durante el corte, se pondrán en funcionamiento:



28 señales y balizas de ATS.



16 máquinas de cambio.



70 cajas de circuitos de vía.



Además, se desinstalará el antiguo sistema de señales, con más de cien años de antigüedad, y se instalará un nuevo sistema automático, con pruebas exhaustivas que aseguren los estándares de seguridad requeridos. La migración implica cortar por completo la energía y retirar los equipos actuales, lo que impide la circulación de trenes eléctricos durante las obras.

Renovación de vías y puentes

La renovación integral de vías contempla:



Intervención de 7.700 metros en sectores poco accesibles.



Renovación desde el bajo a nivel Crisólogo Larralde hasta el paso a nivel Laprida y la estación Vicente López.



Renovación de los puentes sobre la avenida Figueroa Alcorta y la avenida Dorrego.



Trabajos desde el bajo a nivel Martín Rodríguez hasta el bajo a nivel Chacabuco.



Todas las tareas incluyen actualización del sistema de tercer riel, conexión y desconexión del sistema de señalamiento, liberación de tensiones y trabajos de terminación que permitirán aumentar la velocidad del servicio.

Magnitud del proyecto y planificación estratégica

El proyecto abarca un plan de renovación de:



40 km de vías.



47 km de tercer riel.



24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales.



4 paragolpes en la estación Tigre.



23 aparatos de vía.



65 puentes o alcantarillas.



Hasta el momento, se han completado:



20 km de vías nuevas.



Renovación de vías en 10 cuadros de estación.



Intervención en 14 pasos a nivel.



Mejoras en 12 puentes y alcantarillas.



También se llevará a cabo la capacitación de todo el personal de señalamiento una vez finalizado el nuevo sistema.

Objetivo: mejorar seguridad y reducir interrupciones futuras

La metodología de ejecución durante el verano busca minimizar el impacto en pasajeros y garantizar la seguridad operacional. Las obras permitirán un servicio más seguro, moderno y eficiente en toda la línea Mitre, preparando la infraestructura para los próximos años.