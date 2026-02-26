Detuvieron al padre de los líderes de la Banda del Millón por un robo en Martínez

La detención se produjo tras una investigación por un escruche cometido en noviembre. También lo vinculan con maniobras de apoyo a la organización que integran sus hijos, presos en La Plata.

El padre de dos de los líderes de la Banda del Millón fue detenido este miércoles en las inmediaciones del barrio La Cava, acusado de participar en un robo agravado bajo modalidad escruche cometido en Martínez.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la DDI San Isidro, en una causa que investiga el fiscal general adjunto Patricio Ferrari, quien también instruye el expediente principal contra la organización criminal.

El detenido fue identificado como Hugo David Castillo, de 47 años, padre de Hugo Isaías Castillo y Elián David Castillo San Martín, ambos alojados en la Unidad Penitenciaria N° 9 de La Plata.

Durante el arresto intentó resistirse y expresó: “Yo estoy ayudando a mi hijo”, mientras era reducido por los agentes.

El robo en Martínez que originó la causa

El hecho investigado ocurrió el 29 de noviembre, cuando un llamado al 911 alertó sobre un robo en proceso en una vivienda ubicada en la calle Entre Ríos al 1700, en Martínez.

Al arribar, la Policía constató que la puerta de ingreso y una caja fuerte del vestidor habían sido forzadas. La propietaria, una mujer de 45 años, no se encontraba en el lugar. Los autores sustrajeron dólares y pesos.

Las cámaras de seguridad permitieron identificar un Ford Focus gris claro, vehículo presuntamente utilizado en el hecho. La investigación condujo hasta La Cava, donde el automóvil fue localizado estacionado.

Tras tareas de vigilancia encubierta, este miércoles los efectivos observaron al sospechoso abrir el rodado y procedieron a interceptarlo. En su poder secuestraron un destornillador tipo palanca, medias presuntamente utilizadas como guantes y binoculares.

Antecedentes y presunta colaboración con la banda

Castillo registra antecedentes por robo calificado, lesiones leves, encubrimiento, daño y resistencia a la autoridad, con períodos de detención entre 2011 y 2020.

Según la investigación, también habría colaborado con sus hijos cuando uno de ellos estuvo prófugo por el homicidio del empresario Jorge Enrique de Marco.

De acuerdo a fuentes judiciales, lo habría mantenido oculto en una propiedad en Tortuguitas y facilitado su salida hacia Chile.

Asimismo, lo vinculan con maniobras de encubrimiento en causas tramitadas en la justicia juvenil.

La Banda del Millón y el debate por el uso de celulares en cárceles

En la causa principal se investiga que la organización planificaba delitos desde prisión. Se determinó que uno de los hijos habría marcado 167 objetivos en Zona Norte para futuros ilícitos mediante el uso de un teléfono celular.

El fiscal Patricio Ferrari solicitó la prohibición absoluta del uso de celulares para los más de 40 detenidos vinculados al expediente.

En ese marco, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, sostuvo: “No podemos tolerarlo”, al reclamar que se haga efectiva la restricción del uso de dispositivos en cárceles bonaerenses.