Ramón Lanús alertó sobre el uso de celulares en cárceles y la inseguridad en el conurbano

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, criticó la falta de control sobre los celulares en cárceles, que permite a delincuentes seguir operando desde los penales. Destacó además los esfuerzos del municipio para mejorar la seguridad con cámaras, patrullas y la red Ojos en Alerta.

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, criticó el uso de celulares en las cárceles, que permite a delincuentes continuar operando desde los penales. “Es muy difícil comprometerse con ‘el que las hace las paga’ si por más que los agarremos y encerremos van a seguir operando desde la cárcel”, sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia.

Lanús se refirió a los recientes robos en zona norte perpetrados por la denominada “banda del millón”, cuyo cabecilla estaría operando desde el penal de menores. “Es ridículo que desde la cárcel personas que están vinculadas con delitos como éstos sigan marcando casas y comandando robos”, agregó.

El jefe comunal destacó que la seguridad constituye un problema estructural en la provincia de Buenos Aires y señaló que los municipios pueden colaborar, pero con limitaciones: “No podemos resolverlo por completo porque no tenemos ni la posibilidad de que la policía local tenga arma”.

En este contexto, Lanús resaltó los avances en San Isidro para mejorar la seguridad, incluyendo el aumento en la cantidad de cámaras, lectoras de patente, patrullas y la red vecinal Ojos en Alerta, que ya cuenta con 20.000 vecinos. “Pasamos de 500 cámaras de última tecnología a más de 2000. En el caso de Valeria Mazza, gracias a esas cámaras ya tenemos imágenes de los chicos que trataron de meterse”, indicó, y añadió que el municipio colabora con la fiscalía para esclarecer el hecho.

“Lo que tenemos es un problema de inseguridad en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires”, concluyó el intendente.