San Isidro: jóvenes entraron a la casa de Valeria Mazza y la hija evitó el robo a los gritos

Un grupo de cinco jóvenes intentó ingresar a la vivienda de la modelo en Las Lomas de San Isidro durante el mediodía. La hija de Mazza advirtió la intrusión y logró frustrar el asalto con sus gritos. Los ladrones huyeron y abandonaron una mochila.

El mediodía en Las Lomas de San Isidro se vio alterado este miércoles cuando cinco jóvenes intentaron ingresar a la casa de Valeria Mazza. La maniobra terminó frustrada gracias a los gritos de la hija de la modelo, que advirtió movimientos extraños en el fondo del terreno y puso en fuga a los intrusos.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 12.30 en una vivienda ubicada sobre Monte Grande al 1500, donde en ese momento estaban la joven, una amiga y dos empleadas domésticas. Los investigadores reconstruyeron que los sospechosos llegaron a la zona a pie y que tres de ellos saltaron el portón de la propiedad, mientras los otros dos hacían de apoyo desde la vereda.

El ingreso se produjo por el sector del fondo, donde los intrusos intentaron avanzar hasta el interior del domicilio. Apenas los vio, la hija de la modelo comenzó a gritar, lo que provocó que el grupo escapara sin poder concretar el robo. En la huida dejaron una mochila que, según los peritos, habría sido utilizada para transportar objetos sustraídos si el asalto se consumaba.

Tras el episodio, se realizó un llamado al 911 y personal de la Policía Bonaerense junto con agentes de la DDI San Isidro llegó al lugar. El fiscal Patricio Ferrari, a cargo de la investigación, tomó declaraciones a los ocupantes de la casa y ordenó relevamientos en la zona para identificar a los responsables, incluidos pedidos de imágenes a cámaras municipales y privadas.

Hasta este jueves al mediodía, los sospechosos todavía no habían sido identificados, aunque los investigadores coinciden en que se trata de jóvenes que actuaron de manera improvisada pero coordinada.

Desde Madrid, donde estaba por compromisos laborales, Alejandro Gravier llevó tranquilidad a través de un mensaje enviado a este medio. “Está todo bien”, sostuvo. Luego agregó: “No se llevaron nada porque, al ver que había gente, salieron corriendo. Por suerte no pasó a mayores, pero tendremos que revisar el tema de la seguridad”.

El empresario también remarcó la necesidad de un debate social más amplio respecto a los hechos de inseguridad: “Estos episodios se repiten a diario. Ojalá esto sirva para mejorar la seguridad de todos; es algo que nos tiene que unir como sociedad”.