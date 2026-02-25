El Ramal Tigre vuelve a operar desde el 1° de marzo: cómo funcionará el servicio y cuándo retoma el recorrido completo

Tras renovar 29 kilómetros de vías y modernizar el ingreso a Retiro, el ramal Tigre retoma el servicio limitado entre Tigre y Belgrano C y desde el 8 de marzo circulará completo.

El ramal Tigre de la Línea Mitre vuelve a operar desde el domingo 1° de marzo entre Tigre y Belgrano C, luego de la renovación de más de 29 kilómetros de vías y la modernización del sistema de señalamiento. El servicio funcionará limitado hasta el 7 de marzo y desde el 8 retomará el recorrido completo entre cabeceras.

Durante esta etapa, los ramales Bmé. Mitre y J. L. Suárez continuarán circulando hasta Belgrano R, mientras se completan las pruebas técnicas necesarias para garantizar una operación más segura y mejores frecuencias.

Desde el 1° y hasta el 7 de marzo, el servicio a Tigre unirá Belgrano C y la terminal bonaerense, permitiendo realizar pruebas del sistema de señalización con formaciones vacías y capacitaciones al personal.

Obras en el ramal Tigre: qué se renovó

Las tareas forman parte del Plan de Acción de la Emergencia Ferroviaria y buscan mejorar la seguridad operacional y la confiabilidad del servicio.

Hasta el momento se renovaron integralmente:



29 kilómetros de vías



13 cuadros de estación



16 pasos a nivel



12 puentes y alcantarillas



120 kilómetros de cables de señalamiento



Además, se ejecutaron trabajos en 7,7 kilómetros de zonas topográficas de difícil acceso, donde las tareas no pueden realizarse en ventanas nocturnas o fines de semana.

Nuevo ingreso de trenes a Retiro

La obra de modernización del ingreso a Retiro alcanzó un 88% de avance y se encuentra en su etapa final. Se instaló nuevo equipamiento y se realizó el traspaso del sistema de señalamiento antiguo —con más de 100 años de antigüedad— al sistema renovado.

Este proceso requirió la desconexión del sistema existente, lo que impidió la circulación de trenes durante el período de intervención por razones operativas y de seguridad.

En el Cabín de Empalme Maldonado se avanzó con la instalación de señales y cableado para concretar el “vuelco” tecnológico.

Reducción del tiempo de viaje

Se prevé que, con el avance de la obra, el ramal Tigre reducirá aproximadamente 10 minutos el tiempo de viaje hacia mitad de año. Para fines de 2026, el recorrido podría efectuarse en 17 minutos menos respecto del tiempo actual entre Retiro y Tigre.

Las obras no se ejecutaban desde hacía más de 40 años en el caso de la renovación integral de vías, mientras que el sistema de señales contaba con más de un siglo de antigüedad.

A partir del 8 de marzo, los tres ramales de la Línea Mitre volverán a circular con recorrido completo entre cabeceras.