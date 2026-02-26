En San Isidro, Axel Kicillof acusó al Gobierno nacional de recortar fondos clave para la seguridad bonaerense

El gobernador cuestionó el recorte de fondos nacionales, lo vinculó con el impacto en la seguridad y defendió la inversión provincial. En San Isidro anunció nuevos agentes, patrulleros y la cesión de 50 hectáreas al municipio.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó con dureza al Gobierno nacional al denunciar el recorte de fondos destinados a seguridad y otras áreas, y afirmó que la administración de Javier Milei impulsa un proceso de desinversión estatal. “El gobierno nacional que se propuso destruir el Estado y bueno, lo está haciendo”, sostuvo durante un acto en San Isidro.

El mandatario bonaerense describió un escenario que consideró inédito en la relación entre Nación y las provincias. “No contestan los llamados, no atienden, no resuelven, desinvierten. Estamos en unas condiciones prácticamente de intento de disolución del Estado argentino, de la Nación Argentina en sus partes componentes”, afirmó.

En ese marco, denunció que el Ejecutivo nacional interrumpió transferencias establecidas por ley. “Cortó los fondos, no para mí, no para el gobernador, fondos que giraba el gobierno nacional por leyes nacionales, así que incumpliendo ilegalmente leyes nacionales dejó de enviar los recursos, 750.000 millones de pesos, que había que rendir religiosamente mango por mango”, aseguró.

Según explicó, esos recursos estaban destinados exclusivamente a fortalecer la seguridad. “No era de libre disponibilidad, era para patrulleros, para mejorar las condiciones de trabajo de los agentes, la tecnología, el armamento y la organización”, precisó.

Narcotráfico y fronteras: el eje de las críticas

Kicillof vinculó la problemática de la seguridad con el control fronterizo, al advertir sobre el ingreso de drogas al país. “Lo que no podemos es evitar, por ejemplo, que entre a través de las fronteras, la frontera norte particularmente, toneladas de drogas y de narcos”, señaló.

Como ejemplo, mencionó el accionar de organizaciones criminales internacionales. “Una banda cuyo cuartel general estaba en Perú (…) entraron y salieron 20 veces y traían la droga de allá con total libertad”, afirmó.

A partir de esa situación, responsabilizó al Gobierno nacional. “Entran y salen de una frontera que está descuidada por el gobierno nacional, una frontera que es un colador. ¿Cómo vamos a poder combatir un delito de carácter internacional e interprovincial si no hay una respuesta contundente de ese lado?”, planteó.

El gobernador remarcó que la seguridad requiere una estrategia integral. “No es solo plata, no es solo patrulleros, no es solo gente. Hay que coordinar, hay que agregar tecnología, hay que tener planificación, inteligencia criminal, coordinación con la Justicia y un Estado presente”, explicó.

Sin embargo, insistió en que el financiamiento es indispensable. “Sin inversión, sin instrumentos de trabajo, sin armamento, sin equipo, no hay posibilidad de dar una respuesta. Sin inversión no hay política de seguridad”, afirmó.

La respuesta provincial ante el recorte de recursos

Frente a ese escenario, Kicillof destacó la inversión realizada por la Provincia. “Cuando nosotros llegamos había 790 patrulleros en la provincia de Buenos Aires. Estamos entregando con estos más de 9500 patrulleros desde que llegamos”, señaló.

También subrayó que las compras continuaron pese al ajuste nacional. “El año pasado, sin un peso del Gobierno de Milei, compramos 1500 camionetas para fortalecer la seguridad”, indicó.

En ese sentido, defendió el rol del Estado provincial ante el contexto económico. “Estamos usando todos los recursos disponibles para sostener el funcionamiento del Estado, mientras vemos que sectores que crecen, como minería, petróleo o servicios financieros, no son sectores que absorban y den trabajo de manera masiva”, sostuvo.

Además, advirtió sobre el impacto social de la situación económica. “Para los 300.000 trabajadores que la Argentina de Milei se quedaron en la calle, para sus familias, nuestro compromiso es seguir sosteniendo el empleo y la inversión”, afirmó.

Refuerzo de seguridad y anuncio de nuevas medidas en San Isidro

En el plano local, el gobernador anunció la incorporación de nuevos efectivos policiales. “Estamos incorporando nuevos agentes de la fuerza barrial de aproximación y vamos a abrir una nueva base de la UTOI en el barrio La Cava”, confirmó.

También destacó el trabajo conjunto con el municipio. “En San Isidro ya vamos 70 patrulleros desde el comienzo de nuestra gestión, articulando con el gobierno local para fortalecer la seguridad”, señaló.

Según explicó, estas medidas forman parte de una política sostenida. “Si no tienen chalecos, si no tienen patrulleros, si no tienen tecnología, es imposible dar una respuesta adecuada, por eso seguimos invirtiendo”, sostuvo.

Convenio por 50 hectáreas para el municipio

Durante el acto, Kicillof firmó un convenio con el intendente Ramón Lanús para transferir al municipio la gestión de nuevas tierras formadas en el Delta.

El gobernador explicó el alcance de la medida. “Hemos llegado a un entendimiento para que 50 hectáreas que hoy no estaban administradas, no estaban planificadas ni abiertas a la comunidad, pasen a estar bajo la gestión municipal con participación de la provincia”, afirmó.

Y destacó el impacto de la decisión. “Es un avance para la población de San Isidro y para toda la provincia de Buenos Aires, porque permite planificar el territorio y ponerlo al servicio de los vecinos”, concluyó.