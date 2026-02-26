Camión volcado en Panamericana tras chocar contra dos autos en Don Torcuato: hay un herido

El siniestro ocurrió en el kilómetro 27,5 sentido a la Ciudad de Buenos Aires. Tres carriles quedaron obstruidos y trabajaron grúas para remover el vehículo de gran porte.

Un camión volcó en la autopista Panamericana luego de chocar contra dos autos a la altura de Don Torcuato. Como consecuencia del impacto, al menos una persona resultó herida y tres carriles quedaron obstruidos.

El accidente ocurrió durante las primeras horas de este jueves, en el kilómetro 27,5 sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires, lo que provocó importantes demoras en el tránsito.

El siniestro múltiple se produjo cuando el vehículo de carga colisionó contra dos autos y terminó volcando sobre la traza.

Las imágenes difundidas muestran la magnitud del impacto: la cabina del camión quedó completamente destruida y desarticulada.

Tras el vuelco, tres carriles permanecieron bloqueados, lo que generó demoras para quienes circulaban hacia la Ciudad de Buenos Aires.

En el lugar trabajaron al menos tres grúas para remover el camión y volver a colocarlo en posición normal. Los dos autos involucrados fueron retirados previamente de la autopista.