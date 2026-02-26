Juan Andreotti recorrió la nueva Internación Pediátrica en el Hospital Cordero de San Fernando

El intendente supervisó los avances de la obra que el Municipio ejecuta junto a la Provincia en el Hospital Cordero. Incorporará tecnología de última generación y ampliará la capacidad de atención pediátrica en la región.

El intendente de San Fernando, Juan Andreotti, recorrió la etapa final de la nueva Internación Pediátrica en el Hospital Provincial Petrona V. de Cordero, una obra que el Municipio lleva adelante en conjunto con la Provincia de Buenos Aires y que incorporará equipamiento y tecnología de última generación.

Durante la visita, el jefe comunal destacó la importancia estratégica del proyecto para el sistema de salud local y regional.

“Vinimos a recorrer y ver los avances de esta obra que estamos haciendo junto a la Provincia de Buenos Aires, que cuenta con la última tecnología para cuidar a las niñas y niños”, expresó Andreotti.

Una de las obras de salud más importantes en San Fernando

El Intendente remarcó que se trata de una intervención prioritaria dentro del esquema de infraestructura sanitaria del distrito.

“Esta terapia es una obra de las más importantes que tenemos en San Fernando, en momentos que son difíciles para el país, y que requiere un esfuerzo muy grande que estamos haciendo todos los vecinos junto a la Provincia para seguir mejorando la calidad y el nivel de la atención de la salud de todos los sanfernandinos y también de otros vecinos de la Región, porque éste es un Hospital Interzonal”, sostuvo.

El Hospital Cordero cumple funciones interzonales, por lo que atiende no solo a vecinos de San Fernando sino también a pacientes de otros distritos de la región.

Trabajo conjunto entre el Municipio y la Provincia

Andreotti subrayó el carácter articulado del proyecto entre el gobierno local y la administración bonaerense.

“Seguiremos avanzando, intentando que todas las obras y todo el esfuerzo que hacemos se refleje en buenos resultados y buenos servicios; por eso siempre agradecemos el esfuerzo solidario de todos los vecinos de San Fernando para que todos tengamos una mejor calidad de vida”, concluyó.

En la recorrida participaron el Secretario de Salud Marcelo Campos, el Director Ejecutivo del Hospital Interzonal Dr. Juan Delle Donne y la Secretaria de Obras e Infraestructura Pública Cecilia Tucat.