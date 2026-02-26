Clínica de lectura “100 años” en Tigre: el Municipio propone un taller virtual sobre Roberto Arlt y “El Juguete Rabioso”

La propuesta cultural del Municipio de Tigre se desarrollará todos los martes de marzo, de manera virtual, y analizará la obra “El Juguete Rabioso” al cumplirse su primer centenario.

El Municipio de Tigre lanzó la clínica de lectura “100 años” en Tigre, una propuesta cultural y educativa abierta a la comunidad para conmemorar el centenario de la publicación de “El Juguete Rabioso”, del escritor argentino Roberto Arlt. La iniciativa se desarrollará de manera virtual todos los martes de marzo, de 18 a 20 horas, a través de la plataforma Zoom, y requerirá inscripción previa en CLICK AQUÍ.

Un taller virtual por el centenario de “El Juguete Rabioso”

El taller, denominado “100 años”, estará coordinado por el área de Educación del Gobierno local y propone profundizar en la historia del escritor y en el análisis de su obra emblemática. Durante los encuentros, los participantes abordarán el contexto de creación del libro, su relevancia en la literatura argentina y realizarán actividades de redacción vinculadas al contenido trabajado.

Promoción de la lectura en Tigre

Desde el Municipio indicaron que la iniciativa apunta a promover el hábito de la lectura e incentivar la creatividad y la imaginación en todos los niveles educativos. La propuesta es abierta a la comunidad y forma parte de las actividades culturales impulsadas por el Gobierno local durante el mes de marzo.