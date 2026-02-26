Noches en el MAT: el Museo de Arte Tigre reabre de noche con actividades gratuitas y música en vivo

El ciclo Noches en el MAT regresa este sábado 28 de febrero con entrada gratuita, visitas comentadas, propuestas participativas y un cierre musical en vivo en el Museo de Arte Tigre.

El Municipio de Tigre realizará una nueva edición de Noches en el MAT el sábado 28 de febrero, con una propuesta cultural gratuita que permitirá recorrer el Museo de Arte Tigre en horario vespertino, de 18:30 a 22:30. El ingreso por boletería estará habilitado hasta las 21:30 y los cupos serán limitados. La iniciativa invita a vecinos, vecinas y visitantes a disfrutar de visitas guiadas, actividades participativas y un cierre musical en vivo, en uno de los espacios culturales más emblemáticos del distrito.

Cronograma de Noches en el MAT

El evento comenzará a las 18:30 con la apertura formal de la jornada. A las 18:45 y 20:00 se desarrollará “El Museo, su historia y colección: visita comentada”, un recorrido junto al equipo de Educación para conocer la historia del museo y su patrimonio. La actividad requiere inscripción previa en recepción y cuenta con cupos limitados. A las 19:00 se llevará adelante “Ficción y dibujo: ¿Qué obra es?”, una propuesta lúdica en sala donde un educador describirá una obra para que el público la imagine y dibuje. Luego se comparará con la pieza original para analizar similitudes y diferencias. La actividad es libre y sin inscripción previa. En el Salón Oval se realizará una Jam de dibujo con modelo viva, junto a la modelo profesional Victoria Budes Aguilera. Se recomienda llevar materiales propios. Esta actividad requiere inscripción previa en recepción y tiene cupos limitados.

Cierre musical en vivo

La jornada culminará a las 22:00 con la presentación de Sauce Criollo, dúo de músicos isleños integrado por Florencia Medjurechan (voz y guitarra) y Matías Rullo (bandoneón). El repertorio enlaza raíces del tango y folclores desde una estética contemporánea. La actividad es libre y sin inscripción previa.

El Museo de Arte Tigre, patrimonio cultural

El Museo de Arte Tigre (MAT) está ubicado en Paseo Victorica 972, Tigre centro, y es considerado uno de los más relevantes de la Argentina por el valor histórico y arquitectónico de su edificio, su patrimonio y su agenda cultural. Sus obras permiten recorrer la historia de la plástica argentina desde sus comienzos hasta la actualidad, con artistas como Rugendas, Della Valle, Pallière, Sívori, Quirós, Butler, Fader, Quinquela Martín, Spilimbergo, Berni, Soldi, Castagnino y Alonso, entre otros. A ello se suman muestras temporarias, visitas guiadas, talleres para chicos, cursos, ciclos de poesía y música, y diversas actividades de extensión que consolidan al MAT como un espacio central de la cultura local. Los jardines del museo estarán abiertos de 08:00 a 23:00. La terraza permanecerá cerrada en caso de lluvias. La entrada es libre y gratuita.