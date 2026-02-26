La Justicia ordenó oficializar la lista de Zamora en el PJ de Tigre y anuló la proclamación de lista única

El juez federal electoral Alejo Ramos Padilla revocó la exclusión de la nómina encabezada por Mario Zamora, anuló la proclamación de lista única en Tigre y ordenó garantizar su participación en las internas del Partido Justicialista.

El Juzgado Federal Electoral de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, revocó la decisión de la Junta Electoral del Partido Justicialista y habilitó la participación de la lista que había sido excluida.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 1 de La Plata, con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires y a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, ordenó la oficialización inmediata de la lista de congresales y consejeros del Partido Justicialista de Tigre encabezada por Mario Alberto Zamora, al considerar que su exclusión por parte de la Junta Electoral partidaria no se ajustó a derecho.

La resolución judicial revocó las decisiones previas de la Junta Electoral del PJ bonaerense, que había rechazado la lista y posteriormente proclamado como única nómina válida en el distrito Tigre a la encabezada por Luis Emilio Samyn Ducó.

La lista había sido excluida por un supuesto incumplimiento formal

El conflicto se originó cuando la Junta Electoral del Partido Justicialista dictó la Resolución N.º 10, mediante la cual resolvió no oficializar la lista de Zamora al considerar que no cumplía con el requisito de presentar la totalidad de los candidatos titulares al momento del cierre del plazo establecido en el cronograma electoral.

La impugnación señalaba que la nómina de congresales titulares estaba incompleta, ya que incluía 12 candidatos titulares en lugar de los 15 exigidos, y que los restantes habían sido incorporados posteriormente, fuera de término.

Sin embargo, la defensa de la lista sostuvo que no se trataba de la incorporación de nuevos candidatos, sino del corrimiento de postulantes que ya integraban la lista original como suplentes, quienes fueron reubicados como titulares para completar la nómina exigida.

El juez consideró que se trató de una adecuación formal y no de una irregularidad

En su fallo, el juez Alejo Ramos Padilla concluyó que la decisión de la Junta Electoral no fue correcta, al considerar que no se había producido la incorporación de candidatos nuevos fuera de plazo, sino una adecuación formal de la lista ya presentada.

En ese sentido, el magistrado sostuvo que “no se trató de la incorporación de nuevos candidatos fuera del plazo estipulado, sino de la adecuación formal de una nómina ya previamente presentada dentro de dicho plazo”.

Además, el juez señaló que la propia Junta Electoral había generado confusión en la comunicación de los requisitos, al publicar formularios que contenían un número de cargos distinto al exigido, lo que contribuyó a la situación planteada.

También remarcó que no se acreditó la existencia de avales inválidos ni incumplimientos concretos por parte de los candidatos.

La Justicia anuló la proclamación de la lista única

Como consecuencia de la resolución, el juez Ramos Padilla dejó sin efecto la proclamación de la lista encabezada por Samyn Ducó como única lista en el distrito Tigre y ordenó a la Junta Electoral garantizar la participación de ambas nóminas en igualdad de condiciones.

Esto incluye la asignación de número y color de lista, así como la habilitación de los plazos correspondientes para la presentación y aprobación de las boletas electorales.

La Junta Electoral deberá oficializar la lista de Zamora

El fallo ordena expresamente a la Junta Electoral del Partido Justicialista del distrito Buenos Aires proceder a la oficialización inmediata de la lista de congresales y consejeros encabezada por Zamora, realizando el corrimiento de candidatos suplentes necesario para completar la nómina de titulares, respetando la paridad de género.

De esta manera, la Justicia Electoral garantizó el derecho de la lista impugnada a participar en las elecciones internas del Partido Justicialista, previstas para el 15 de marzo, y aseguró la competencia electoral en el distrito Tigre.