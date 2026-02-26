edición 8038 - visitas hoy 10508

San Isidro

San Isidro presentó su campeonato náutico 2026 con nueve regatas y 400 participantes

El Municipio presentó el primer campeonato náutico de clubes del distrito. Se disputará entre febrero y noviembre bajo fórmula PHRF y tendrá como premio anual la Copa Challenger San Isidro.

El Municipio de San Isidro, junto a las instituciones náuticas del distrito, presentó el primer campeonato náutico de clubes, que reunirá a más de 400 navegantes en regatas que se desarrollarán desde febrero hasta fines de noviembre de 2026.


La competencia se disputará bajo fórmula PHRF y contará con más de ocho series, de acuerdo a cada embarcación. Todos los participantes competirán por el premio anual, la “Copa Challenger San Isidro”.


Una flota histórica y proyección regional


San Isidro posee la flota de veleros más importante del país, consolidándose como un escenario natural para la alta competencia náutica.


El campeonato nace con el propósito de reunir a regatistas experimentados, navegantes en etapa de perfeccionamiento y familias. Entre los objetivos establecidos junto a los clubes se encuentran la optimización del calendario, la integración regional, el fomento de la participación y la ampliación del alcance de competidores.


Clubes participantes del campeonato náutico San Isidro



  • Club Náutico San Isidro

  • Club Náutico Buchardo

  • Yacht Club San Isidro

  • Club de Veleros San Isidro

  • Club de Pesca y Náutica Las Barrancas

  • Club Náutico Tribunales

  • Club Náutico Azopardo

  • Club Náutico Sudeste

  • Club Náutico Sarandí

  • CENAV


Calendario 2026 del campeonato náutico



  • 22 de febrero – Regata Carnaval – CPNLB

  • 7 de marzo – Regata Claro de Luna – CNSI - CNSE

  • 26 de abril – Regata Fragata La Argentina – CNBdo

  • 9 de mayo – Regata Ciudad de San Isidro – CVSI-CPNLB-CNSI

  • 13 de junio – Regata Aniversario CN Azopardo – CNA

  • 29 de agosto – Regata Media Distancia – CNSI – CN Sarandí – CN Tribunales

  • 19 de septiembre – Regata Aniversario YCSI – YCSI

  • 3 de octubre – Regata Oktoberfest – YCSI-CNSI

  • 21 de noviembre – Regata Día del Navegante – CNBdo - CNSI

