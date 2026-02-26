Sebastián Rovira llevó al HCD de Tigre un paquete de 40 proyectos sobre acceso a la información y contrataciones municipales

El bloque de Fuerza Tigre formalizó un paquete de iniciativas legislativas para reforzar la transparencia, regular contrataciones y establecer límites a designaciones familiares dentro del Estado municipal.

El concejal Sebastián Rovira, presidente del bloque Fuerza Tigre, presentó en el Honorable Concejo Deliberante de Tigre un paquete de 40 proyectos anticorrupción orientados a reforzar la transparencia, el acceso a la información pública y la regulación de designaciones y contrataciones en el ámbito municipal.

La iniciativa, que según el edil constituye el paquete legislativo más amplio en materia de control institucional en el distrito, propone establecer reglas claras para el funcionamiento del Estado local y limitar prácticas vinculadas a conflictos de intereses.

Ejes centrales de los 40 proyectos anticorrupción en Tigre



Publicación obligatoria y actualizada de sueldos y organigramas municipales.



Publicación de declaraciones juradas de funcionarios.



Prohibición de designaciones de familiares en cargos públicos.



Prohibición de contrataciones del municipio con parientes de funcionarios.



Regulación de contrataciones y compras.



Creación de portales públicos de compras, obras y transparencia.



Digitalización del Concejo Deliberante y registro público de votaciones.



Código de ética y régimen de obsequios y beneficios.



Rechazo a la reelección indefinida.



Pedidos de informe sobre sueldos, pauta oficial, juicios contra el municipio, deuda pública, contrataciones directas, habilitaciones y estructura del COT, entre otros.



Al fundamentar la iniciativa, Rovira expresó: “Queremos que cada vecino pueda saber quién gobierna, cómo se gasta la plata del Municipio y quién toma cada decisión. Hoy gran parte de esa información no está disponible o está desactualizada”.

Críticas al nepotismo en la Municipalidad de Tigre

El concejal se refirió de manera directa a las designaciones familiares dentro del Estado municipal.

“No puede ser que la Municipalidad funcione como si fuera un negocio familiar. La plata no es de nadie en particular: es de los vecinos de Tigre. Y los vecinos tienen derecho a saber a dónde va cada peso y bajo qué reglas se contrata”, sostuvo.

En la misma línea agregó: “Si alguien quiere trabajar con su familia, que abra un emprendimiento privado. El Estado municipal no puede ser una empresa familiar. Necesitamos reglas claras que eviten conflictos de intereses y privilegios”.

Más medidas de transparencia y control institucional



Declaración obligatoria de actividades privadas y participaciones económicas de funcionarios.



Prohibición temporal de contratación de ex funcionarios.



Publicación de inventario municipal.



Publicación de obras públicas y obras particulares.



Regulación del mandato de delegados.



Sistema de Gestión Legislativa con acceso público.



Publicación de versiones taquigráficas y digitalización de actas.



Solicitudes de indicadores de gestión.



Informes sobre contrataciones directas, pauta publicitaria oficial y estado del personal municipal.



Publicación de la nómina de alquileres del municipio.



Informe sobre inversiones y deuda municipal pública.



Rovira afirmó: “La transparencia no puede depender de la voluntad política de turno. Tiene que ser una obligación permanente del Estado. Si todo está en regla, no hay nada que esconder. Y si no lo está, los vecinos merecen saberlo”.

Finalmente, concluyó: “Queremos un Municipio donde la información pública sea verdaderamente pública, donde el control ciudadano no dependa de pedidos aislados y donde la política deje de ser un ámbito cerrado. La Municipalidad no es de los funcionarios, es de los vecinos”.