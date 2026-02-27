ARBA lanzó el régimen Riesgo 0 SAF 0 para evitar saldos a favor en Ingresos Brutos y liberar capital de trabajo

La Agencia de Recaudación bonaerense presentó un nuevo régimen que ajusta automáticamente alícuotas para evitar la acumulación de saldos a favor en Ingresos Brutos y mejorar la liquidez de PyMEs y comercios.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) puso en marcha el régimen “Riesgo 0, SAF 0”, una herramienta destinada a evitar la acumulación de saldos a favor (SAF) en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y liberar capital de trabajo en pequeñas y medianas empresas, comercios y contribuyentes bonaerenses.

El nuevo esquema ajusta de manera automática las alícuotas de recaudación según el comportamiento fiscal de cada contribuyente, con el objetivo de profundizar la racionalización del sistema de retenciones y percepciones en la Provincia.

Cómo funciona el régimen Riesgo 0 SAF 0 de ARBA

Cuando los adelantos impositivos superan parámetros razonables, el sistema aplica reducciones automáticas de oficio en las alícuotas de los distintos regímenes y activa mecanismos de monitoreo continuo para impedir la acumulación estructural de saldos a favor.

La medida prioriza a PyMEs y sectores productivos que atraviesan caídas de actividad.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó: “con ‘Riesgo 0, SAF 0’ buscamos evitar distorsiones financieras, liberar capital de trabajo y reconocer a quienes cumplen”.

Además, sostuvo que la iniciativa fortalece la recaudación genuina sin afectar a quienes producen y generan empleo.

Reforma de Ingresos Brutos en la Provincia

Desde el inicio de la gestión del gobernador Axel Kicillof, ARBA impulsó una reforma integral del sistema de Ingresos Brutos. Según los datos oficiales, el stock de saldos a favor alcanzó un piso histórico.

Mientras que al comienzo equivalía a tres meses de recaudación, actualmente se ubica por debajo de un mes (0,9). En comparación, el promedio de los fiscos provinciales —incluida la Provincia de Buenos Aires— registra saldos acumulados equivalentes a 1,6 meses.

Girard afirmó: “Esta política permitió devolver recursos al sector privado que estaban inmovilizados, mejorando la liquidez de PyMEs, comercios y emprendimientos productivos, a la vez que se logró un crecimiento de la recaudación real. De esta manera, se avanza hacia un esquema más equitativo, que simplifica el cumplimiento tributario y sostiene la inversión pública en infraestructura, salud y educación”.

Cómo acceder al régimen Riesgo 0 SAF 0

La implementación será gradual y priorizará a quienes registren buen cumplimiento fiscal.

Para adherirse, los contribuyentes deberán ingresar al Panel de Autogestión disponible en el sitio oficial de ARBA: www.arba.gob.ar, utilizando CUIT y Clave CIT. El beneficio se mantendrá siempre que no se registren incumplimientos en los requisitos establecidos.

Medidas complementarias para el sector productivo

El régimen forma parte de un conjunto de iniciativas orientadas a reducir la carga administrativa y evitar la sobre–recaudación. Entre ellas:



El Sistema Único de Compensación (SUC) , que permite aplicar créditos a distintos impuestos provinciales.

La optimización de los regímenes de retención, percepción y recaudación bancaria, con alícuotas orientadas por riesgo fiscal.



La racionalización del universo de agentes de recaudación para disminuir costos operativos.



La aceleración de devoluciones con circuitos 100% digitales y plazos abreviados.



El Régimen Simplificado de Ingresos Brutos para monotributistas.



Con estas herramientas, ARBA avanza en un modelo tributario orientado a combatir la evasión en sectores de mayor capacidad contributiva y reducir la carga sobre PyMEs y actividades productivas.