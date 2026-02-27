edición 8038 - visitas hoy 10523

Tigre

Cursos gratuitos en Tigre 2026: Compromiso Urbano presentó su nueva oferta de formación laboral

Compromiso Urbano presentó su nueva oferta de formación laboral
La ONG Compromiso Urbano con Tigre, junto al CFP 408, presentó su propuesta 2026 con cursos gratuitos y certificación oficial orientados a tecnología, oficios e inserción laboral.

La ONG Compromiso Urbano con Tigre, fundada por Malena Galmarini, presentó el pasado 23 de febrero su oferta educativa 2026 con una amplia propuesta de cursos gratuitos en Tigre orientados a la formación laboral y el desarrollo de nuevas competencias.


La actividad se realizó en la sede ubicada en Islas Orcadas 765, General Pacheco, junto al Centro de Formación Profesional (CFP) N° 408 “Eduardo Fernández”, y contó con la participación de vecinos, instituciones educativas, estudiantes secundarios y representantes de PYMES locales.


Durante la jornada se detallaron los cursos que se dictarán a lo largo del año, todos con certificación, y en el caso del CFP 408, con aval de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.


Formación laboral en Tigre: tecnología, idiomas y oficios


La oferta académica se organizó en dos ejes: los cursos del CFP 408 y las capacitaciones impulsadas por Compromiso Urbano con Tigre.


Primer cuatrimestre



  • Programador Web

  • Pensamiento Computacional

  • Inglés para Turismo II

  • Operador de Informática para Administración y Gestión

  • Liquidación de Impuestos

  • Montador Electricista


Segundo cuatrimestre



  • Diseño de Páginas Web

  • Marketing Digital

  • Inglés para Tecnología II


Además, continuará la formación en trayectos vinculados a tecnología y oficios, y se sumarán cursos de Empalmador de Fibra Óptica y Gestión Administrativo Contable.


Talleres anuales y actividades culturales


El centro educativo también ofrece talleres anuales de Artes Visuales, Literatura, Danza, Teatro, Música y Yoga.


A su vez, incluye seminarios intensivos de escritura creativa y herramientas digitales, junto a actividades culturales semanales y eventos temáticos.


Una propuesta construida a partir de la demanda local


Desde la organización señalaron que la iniciativa fue diseñada a partir de la escucha activa de los vecinos de Tigre, con el objetivo de ajustar días, horarios y contenidos en articulación con instituciones, escuelas y empresas locales.


En ese marco, también se presentaron clubes de robótica para niños y jóvenes, cursos de alfabetización informática, capacitaciones en inteligencia artificial y formaciones en oficios como electricidad, plomería, soldadura y reparación de celulares.


La propuesta busca fortalecer la capacitación laboral en Tigre, ampliar oportunidades y acompañar procesos de inserción en el mundo del trabajo, en un contexto donde las herramientas digitales y técnicas adquieren mayor protagonismo tanto para niños como para adultos.

